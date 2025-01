A Magris il Premio dei Dialoghi: «Lucido testimone di un'epoca alla deriva»

Pistoia, 25 settembre 2021 - Un testimone del nostro tempo, che col suo incessante ricercare - e dunque camminare nel mondo della cultura - ha intessuto trame e costruito ponti, riconoscendo la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane. Festa ai «Dialoghi sull'uomo 2021» la cui giuria ha scelto di assegnare il Premio Internazionale dei Dialoghi allo scrittore e giornalista Claudio Magris. La giuria formata da Lorenzo Zogheri, Giulia Cogoli, Marco Aime, Adriano Favole e Luca Iozzelli – a cui è dedicata questa edizione del festival - ha così motivato il riconoscimento allo scrittore: «Con orgoglio ed emozione il festival di antropologia del contemporaneo di Pistoia consegna quest'anno il Premio Internazionale Dialoghi sull'uomo a Claudio Magris, intellettuale europeo e cittadino del mondo, di cui è stata autorevolmente sottolineata in questi anni l'“identità plurale”, che gli ha guadagnato grandissima fama come lucido testimone della nostra epoca alla deriva».

«Insigne germanista, originale e grande scrittore, intenso e commovente drammaturgo, poliedrico saggista con forte caratura etica che si esprime anche negli interventi giornalistici, fine traduttore, appassionato e instancabile viaggiatore - si legge ancora nelle motivazioni -, Magris rappresenta al meglio l'immagine plurale della letteratura europea. In un’epoca in cui muri e confini anziché dissolversi rinascono subdolamente, Claudio Magris, con i suoi scritti e con il suo impegno intellettuale, testimonia costantemente l’importanza del dialogo come strumento primo della convivenza."Dialogare significa mettersi in gioco. Si dialoga veramente se, pur amando e difendendo appassionatamente le proprie idee, non si è presa a priori la decisione di avere ragione", così dice Claudio Magris in una conversazione con il premio Nobel Mario Vargas Llosa».

Il premio, di 5000 euro, è stato consegnato da Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript e dalla ideatrice dei Dialoghi Giulia Cogoli, insieme a una fotografia (numerata e con tiratura limitata) del grande fotografo pistoiese Aurelio Amendola “Cattedrale di San Zeno, Pistoia, 2002”. La giornata è poi proseguita con la conversazione dello scrittore assieme a Paolo Di Paolo attorno al tema «Quando comincia l'uomo?».

