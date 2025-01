Lutto a Montale. Domani i funerali di Mara Menaboi

Cordoglio a Montale per la morte, all’età di 76 anni, di Mara Menaboi, vedova di Rocco Scirè, noto e stimato esponente politico e amministratore, scomparso nel 2020, e madre di Federica Scirè, ex presidente del consiglio comunale di Montale. Già da ieri pomeriggio alle cappelle del commiato della Misericordia di Montale, molti amici e conoscenti hanno visitato la salma e manifestato le condoglianze ai figli Federica, Francesco, Elisabetta e Cristina. Accanto al quaderno con i pensieri e le firme dei visitatori è stata posta una bella foto di Mara e Rocco scattata in occasione del matrimonio della figlia Federica con Francesco Barontini, attuale assessore alla cultura del Comune di Montale. "Ti amo Mamma – l’ha salutata sui social Federica – mi hai insegnato tutto: a pregare, a essere femminista, a fare la Mamma, a fare il ragù. Per chi volesse ricordarla non fiori. Pensate ai bambini, una qualsiasi associazione che si occupi di bambini nel mondo". Il funerale domani alle 15 nella chiesa parrocchiale.

G.B.