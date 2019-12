Pistoia, 26 dicembre - La suggestione della nebbia regala un'apparizione affascinante. E così ecco che in quest'atmosfera sospesa fanno la loro comparsa i lupi: un piccolo branco, quattro, cinque lupi che si aggirano là dove la natura regala loro l'habitat perfetto, la riserva dell'Acquerino. Il video, poco meno di 30 secondi ricchi di fascino, arriva dal canale social della stessa riserva, versante pratese, che lo ha acquisito da una fototrappola digitale qualche giorno fa, grazie a Stefano Mazzei e Andrea Settesoldi. Nonostante le immagini arrivino dal fronte di Cantagallo è naturale dedurre che la presenza dei lupi riguardi un raggio geografico assai più ampio, comprendente anche la parte di Acquerino che insiste anche sulla provincia di Pistoia.

Il tema "lupi" negli ultimi giorni è tornato ad accendere il dibattito, innescato in particolare dal presidente Cia Toscana Centro Sandro Orlandini che, mostrando le immagini di animali domestici sbranati in zona San Giorgio a Pistoia, tornava a ribadire la minacciosa presenza dei lupi sempre più vicina ai centri cittài, con seri rischi - così sosteneva Orlandini - anche per le persone. Allarme fortemente ridimensionato poi sulle nostre pagine dalla ricercatrice Francesca Ciuti inserita nel progetto di monitoraggio del lupo a Pistoia - "negare la presenza dei lupi vicino alla città è sbagliato, ma diffondere informazioni eccessive e false lo è ancor di più" - e dal responsabile Lav animali selvatici Massimo Vitturi, che nei giorni scorsi ha promesso approfondimenti utili a valutare esposti contro la Cia per "procurato allarme".