L’uovo in sospeso. Un sorriso per tutti a Pasqua

PISTOIA

Tornano a collaborare la pasticceria Elisir di Capostrada e la sezione pistoiese della Guardia Nazionale Ambientale, associazione di volontariato in prima fila nell’attività di monitoraggio sia per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente sia per la tutela degli animali d’affezione e selvatici. Dopo il successo ottenuto a Natale con "Il regalo in sospeso", ecco "L’Uovo in sospeso" per la Pasqua 2024. Come funziona? È possibile acquistare un uovo pasquale in qualsiasi esercizio commerciale e portarlo nei locali della pasticceria Elisir, in via Modenese 1/3 a Capostrada. I responsabili della pasticceria, coadiuvati dai volontari della Guardia Nazionale Ambientale, faranno da punto di raccolta delle uova di Pasqua. Sabato 30 marzo, poi, l’ultimo giorno utile "per regalare un sorriso all’altro", il dirigente regionale Francesco Innocenti consegnerà le uova di cioccolato ai bambini delle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Un modo di far trascorrere con il sorriso una festa ricca di significati. "Forza, che cosa aspettate? – chiedono volontari e pasticcieri – Vi aspettiamo in negozio. Fare del bene agli altri è bellissimo. E fa stare bene chi compie il gesto".

Gianluca Barni