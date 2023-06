L’unione fa la forza... per la città "E adesso adottiamo una rotonda"

Piccole rotatorie e aiuole potranno essere date in ‘adozione’ ad aziende e commercianti che vogliono prenderle in cura per rendere più bella e decorosa Agliana e, allo stesso tempo, rendere più visibile anche la loro attività con cartelli informativi che saranno apposti nello spazio verde che si impegneranno ad allestire e mantenere. Con una recente delibera la giunta aglianese amplia le precedenti esperienze dell’iniziativa "Agliana fiorita", con la quale il Comune in passato ha concesso la cura del verde sulle principali rotatorie ad aziende floro-vivaistiche. Con l’avviso pubblico, dal 5 giugno il Comune raccoglie manifestazione d’interesse a partecipare all’iniziativa "Agliana fiorita-Aiuole stradali comunali". Il Comune affiderà la gestione delle parti a verde di diversi lotti che sono riferiti alle piccole rotatorie e alle aiuole stradali.

Tramite la selezione pubblica, piccole rotatorie e aiuole potranno essere curate anche da aziende di qualsiasi settore e commercianti che, magari, hanno il loro negozio nelle vicinanze. "L’interesse delle ditte, una volta intercettato – spiega Fabrizio Baroncelli, vicesindaco e assessore all’ambiente –, può essere tradotto in un utile per la collettività mediante contratti di sponsorizzazione, nei quali lo sponsor effettui a propria cura e spese l’allestimento e la manutenzione dell’area a verde assegnata e il Comune, quale contropartita della gestione, consentirà l’installazione di cartelli informativi e pubblicitari con determinati standard fissati dall’amministrazione comunale, attraverso la collaborazione degli uffici competenti".

Queste le rotatorie che potranno essere concesse per l’opportuna cura del verde: via Belinguer-via Lombardi (100 metri quadri); via Mallemort de Provence-via Giovannella (65 mq); via Mallemort de Provence-via Vincenzo Bellini (80 mq); via Assisi-via Ilaria Alpi (80 mq); via delle Lame-via XX Settembre (160 mq); via Calice-via Ferrucci (80 mq). Queste invece le aiuole: Sp 6-via Selva a San Michele (1.150 mq); via La Pira-via Piave (65 mq); via Della Libertà-fronte Farmacia Nucci (450 mq); Piazza don Bianchi a San Michele (60 mq); fronte biblioteca comunale via Frank e parcheggio via Puccini (550 mq).

"Qualora durante la selezione, rimanessero lotti non affidati – informa ancora il vicesindaco Fabrizio Baroncelli – , questi potranno essere comunque affidati successivamente a seguito di valutazione specifica dell’ufficio competente".

Piera Salvi