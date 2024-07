L’Unicef e l’Olimpiade. Le attività per i bambini

Esistono molte affinità fra i Giochi olimpici e Unicef, a cominciare dalla promozione di valori sani, come spirito di lealtà, l’agonismo in senso puro che favorisce il semplice piacere della partecipazione. Sono gli stessi principi che animano il progetto nazionale Unicef "Emozioni fra terra e cielo", giunto alla sesta edizione e che, in concomitanza con i Giochi che stanno per iniziare a Parigi, ha come tema "Le Olimpiadi naturali". Curato dal Comitato provinciale Unicef Pistoia, si svolgerà nel verde grazie alla collaborazione delle Proloco di Calamecca, Castagno, Maresca, Piteglio, Pracchia, Prataccio e Spedaletto che a cominciare da domani ospiteranno giochi all’aria aperta, rivolti a bambine e bambini di almeno 4 anni, offrendo anche un piacevole punto ristoro per servire loro la merenda. Intanto, però, nel Giardino Piccino di via Bindi recentemente ristrutturato, ieri le Olimpiadi naturali hanno avuto un momento di grande solennità con l’accensione della fiaccola olimpica che accompagnerà ogni tappa dei Giochi nelle diverse Proloco: una torcia a pannelli solari, del tutto innocua, che consolida il significato profondo dei Giochi olimpici.

Volendo però trasmettere ai bambini tanta la spensieratezza, Unicef ha anche organizzato una caccia al tesoro speciale per far conoscere i propri diritti, giocando. Le Olimpiadi naturali – la cui partecipazione è gratuita, richiede solo l’iscrizione preventiva – si svolgeranno dalle 16,30-18,30 secondo il seguente calendario: domani Spedaletto, piazza centrale; sabato 27 luglio, Calamecca, piazza centrale; venerdì 2 agosto, Prataccio, Parco della Faggeta, via della Ghiacciaia; venerdì 9 agosto, Pracchia, via Nazionale 57; venerdì 16 agosto, Piteglio, via Aia Grande 1; sabato 24 agosto, Maresca, Giardini pubblici, via del Teso; venerdì 30 agosto, Castagno, via Castagno 28. Il percorso olimpico dei giovani atleti li porterà nuovamente al Giardino Piccino il 6 settembre, per una grande festa finale. Per info e iscrizioni scrivere a [email protected] o al numero 347 7923816.

Alessandra Chirimischi