Luna Rossa Bistrot, c’è chi sfida la crisi e cala il tris: "La qualità paga"

PISTOIA

In un momento in cui è sempre più all’ordine del giorno vedere serrande abbassate, soprattutto nel centro cittadino, c’è chi invece non ha alcuna intenzione di mollare la presa e anzi si amplia ulteriormente ponendo la terza ’bandierina’ a Pistoia.

Si tratta di Luna Rossa Bistrot, che questa sera, dalle ore 18 (con buffet), inaugurerà in Viale Italia 36 il terzo ristorante in città dopo la Luna Rossa Classic e la Luna Rossa Verace. A far parte della ’famiglia’ c’è anche il Puntozero a Montecatini, che ha visto la luce nella primavera del 2023. Ambizioni rinnovate e un ulteriore passo avanti per il titolare Rosario Simeoli, che pur essendo napoletano di origine risiede da ormai 28 anni a Pistoia, dove ha trovato una vera e propria seconda casa.

"In città avevo gestito anche in passato alcune attività di ristorazione – racconta Simeoli – ma il salto di qualità c’è stato con l’apertura della prima Luna Rossa dodici anni fa. Da quel momento in poi, puntando sempre sulla cucina tipica napoletana e sull’elevata qualità della materia prima, siamo riusciti ad ampliarci aprendo, nel periodo di Covid, il secondo ristorante in Via della Madonna e lo scorso anno un terzo a Montecatini". A conferma che osare si può.

Il nuovo locale presenterà piatti rivisitati della cucina napoletana e si presenterà anche come ristorante, oltre che come pizzeria. "Abbiamo scelto di puntare su una cucina di alta scuola per offrire piatti innovativi alla clientela – prosegue il titolare. Chi verrà qui potrà trovare una sorta di connubio tra la Luna Rossa Classic e la Verace, con l’attenzione ai dettagli sempre al centro del nostro lavoro. Siamo una grande famiglia che vuole rendere partecipe il cliente di un’esperienza culinaria unica".

Michele Flori