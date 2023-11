L’ultimo saluto a Ivana . La "regina" del Lupo

Lupo Bianco e Abetone sono stati a lungo sinonimi, come lo sono stati i nomi di Vittorio e Ivana per il primo punto di accoglienza della capitale bianca dell’Appennino. "Ci vediamo al Lupo Bianco" è stato il marchio dell’appuntamento, estivo e invernale. Il Lupo, non poteva prescindere dalla presenza di Vittorio, scomparso qualche tempo fa, e di Ivana, morta l’altro ieri. La loro gestione era iniziata 50 anni fa e ha segnato la storia del borgo. Ivana aveva origini a Gavinana, paese dove ha trovato il suo ultimo riposo. Ne traccia un tenero ritratto Alessandro Barachini: "Ivana è stata protagonista dell’accoglienza per decine di anni, ha vissuto tutti i cambiamenti del paese con grande partecipazione e, nonostante non fosse nativa di Abetone, ha dedicato amore e passione come pochi altri; era un personaggio di altri tempi, portatrice di un fascino e di un attaccamento veramente straordinari".

Andrea Nannini