Morte di Ludovica Bargellini, il lutto e il dolore. Camera ardente a Pistoia

Pistoia, 22 aprile 2022 - L'ultimo saluto terreno a Ludovica Bargellini si svolge tra Lazio e Toscana. Tra Roma e Pistoia, le sue due città, i luoghi dove ha vissuto e dove ha trovato tante persone amiche. Il dolore unisce il Lazio e la Toscana. La prima è la regione dove Ludovica aveva organizzato la sua vita, tra gli impegni nel cinema come attrice, la sua passione per i costumi.

L'altra è la città in cui è nata, quella degli affetti, quella dei genitori. La famiglia e gli amici hanno organizzato due momenti di saluto e cordoglio per la trentacinquenne morta in un incidente stradale nella zona sud di Roma nella notte tra Pasquella e martedì 19 aprile. Lo scontro, tremendo, contro un muro, è avvenuto nel quartiere della Montagnola.

Ogni tentativo di strapparla alla morte è stato vano. Adesso gli amici, i colleghi e la famiglia piangono questa ragazza che aveva una vita davanti. E che era riuscita a lavorare nel cinema, la sua grande passione, per la quale appunto aveva lasciato la Toscana. La camera ardente a Roma è per sabato 23 aprile dalle 9 alle 10.30. E' stata allestita al Policlinico Tor Vergata, in via Oxford 81.

Nel primo pomeriggio ci sarà invece l'ultimo viaggio verso Pistoia, verso la Toscana. Proprio a Pistoia è stata allestita l'altra camera ardente. Sarà alla Misericordia di Pistoia. Non ci sarà un funerale, non ci saranno altre cerimonie. Ma una lunga veglia per Ludovica fino alle 18 della domenica. Poi l'ultimo saluto. Ludovica Bargellini riposerà a Pistoia. Le testimonianze di chi la conosceva, degli amici, sono tantissime e vengono affidate ai social network.

"Era sempre gentile e presente, quel suo accento toscano mi faceva impazzire. Senza parlare dei suoi occhi e il suo sorriso contagioso", si legge in uno dei tanti messaggi.