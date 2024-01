"Luci d’autunno". Le fotografie di Bettini

Ricordiamo che fino a domenica 7 gennaio è possibile visitare la mostra fotografica di Diego Bettini allestita a Palazzo Achilli di Gavinana, in Piazzetta Achilli numero 7. Le immagini di Bettini, danno vita alla mostra "Luci d’Autunno", una selezione di scatti, che raccontano la straordinaria bellezza del nostro Appennino nella stagione autunnale. Classe 1986, nato e cresciuto sulla Montagna Pistoiese, Diego Bettini descrive così la sua passione per la fotografia: "Il significato letterale della parola “fotografia” è: disegnare con la luce. Cercare il tempo di scatto più lento possibile per permettere alla luce di imprimere più dettagli, colori, sfumature e profondità di campo nella nostra foto. Esiste sempre il momento giusto, in cui c’è la luce giusta per fotografare il soggetto giusto".

L’orario per visitare la mostra, da oggi a domenica, è dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.