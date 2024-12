Luca Menichetti eletto presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo fino al 2028

Luca Menichetti è il nuovo presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo fino a dicembre 2028. Un risultato scontato, essendo l’unico candidato. Menichetti ha ottenuto 130 voti, mentre 38 sono state le schede bianche. L’assemblea elettiva toscana si è tenuta nello splendido Forum della Banca Alta Toscana (è intervenuto per un breve saluto il presidente Alberto Vasco Banci) a Vignole di Quarrata, presente anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni accompagnato da Mario Scirea, che ha portato il suo saluto all’inizio dell’assemblea. A presiederla Daniele Grazi con Luca Luman in qualità di vice e Filippo Fuochi in quella di segretario. Il presidente uscente Saverio Metti ha letto la relazione del quadriennio (approvata all’unanimità) ricordando quanto è stato fatto, ma anche le cose per le quali non è stato soddisfatto. "Dal punto di vista finanziario – ha detto Metti – lasciamo un Comitato che aveva iniziato il suo mandato 4 anni prima con 32mila euro con gli attuali 103mila euro che siamo certi saranno investiti in attività giovanili e promozionali". Il neo eletto presidente il fiorentino Luca Menichetti, 53 anni compiuti lo scorso novembre, ex atleta, poi giudice di gara nazionale, quindi componente la Corte Sportiva di Appello della Federciclismo, ed infine giudice sportivo regionale in Toscana.

Le società presenti erano 124 per un totale di 168 voti ovvero il 60,60 %. I due vice presidenti eletti la senese Gaia Passerini (vicaria con 126 voti ottenuti) e il pisano Federico Micheli che ha ricevuto 121 consensi. Per la vice presidenza si era candidato anche il pistoiese Mauro Renzoni che ha ottenuto 57 voti. I quattro consiglieri eletti (non c’erano altre candidature) a completare la squadra, Samuele Manfredi, lo sfortunato ex corridore, il quale ha ottenuto 113 voti, il pisano Massimo Fogli (112), il pistoiese Andrea Diolaiuti (89) e il grossetano Andrea Fefè (87). Infine i due delegati in quota tecnici che prenderanno parte all’assemblea nazionale di Fiumicino del 19 gennaio, saranno Roberto Moretti e Giuseppe Di Fresco con il pistoiese Fausto Dainelli supplente.

Antonio Mannori