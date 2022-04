Pistoia, lutto per la morte dello storico tifoso Lorenzo Giordano

Pistoia, 20 aprile 2022 - Aveva solo 58 anni, Lorenzo Giordano. Un malore lo ha portato via la scorsa notte. Stasera, in occasione dell'incontro di basket fra la sua amata Pistoia e Ferrara, lo aspettavano a dare una mano al bar, lui che quel lavoro lo aveva fatto tante volte in più locali pistoiesi. Invece c'era una sciarpa a ricordarlo. Un minuto di silenzio, nella commozione generale, per un amico che non c'è più.

Che Giordano, presidente dello storico gruppo degli Untouchables, fosse volato via molti lo hanno appreso dallo straziante messaggio social del figlio Tommaso, che, lasciando che a parlare fosse il padre, ha scritto che poche ore prima se n'era andato per un infarto. Giordano avrebbe compiuto 59 anni a luglio.

Un diluvio di messaggi sui social lo ricorda, fra tutti quello del Pistoia Basket che - si legge nella nota - "si unisce al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Giordano, tifoso storico e presidente del gruppo Untouchables ma soprattutto un amico. Alla famiglia di Lorenzo giungano le più sentite condoglianze di staff, squadra e dirigenza".

Il funerale si terrà venerdì alle 14,30 nella chiesa di San Benedetto.