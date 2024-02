Lorenzo e Sofia Donato, fratello e sorella due talenti per il violoncello e il pianoforte

Due fratelli: un concentrato di talento e sintonia. Lorenzo e Sofia Donato, vincitori del Concorso Internazionale "Giulio Rospigliosi" edizione 2023, si esibiranno, uno al violoncello e l’altra al pianoforte, stasera, venerdì 9 febbraio, alle 21.30 nell’aula magna del Seminario Vescovile di Pistoia. Sofia, diciannove anni, ha iniziato a suonare il pianoforte a cinque anni e mezzo. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ed ha tenuto concerti molte città italiane ed europee, oltre ad essere stata ospite della Lieven Piano Foundation a Vienna. Lorenzo, quindici anni, suona il violoncello da quando ne aveva sei. Studente all’Accademia del Violoncello di Imola, ha vinto lo scorso anno il primo premio assoluto ex aequo al Concorso internazionale Città di Firenze "Premio Crescendo". Il programma si apre con un adagio di grande effetto, "Kol Nidrei" op. 47 di Max Bruch, scritto nel 1881 per violoncello e orchestra e qui eseguito con accompagnamento pianistico. E’ una serie di variazioni sulla melodia tradizionale della preghiera ebraica "Kol Nidrei", cioè ‘tutti i giuramenti’: una delle antichissime melodie del Monte Sinai, che introduce la cerimonia dell’espiazione. Il solista rappresenta la voce del rabbino che intona il canto nella sinagoga. A seguire, la Fantasia op.28 di Mendelssohn per pianoforte solo e la bellissima Sonata per pianoforte e violoncello n.1 op.38 di Brahms. La serata inizierà con un breve preludio tenuto dai giovani allievi del Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia: la flautista Laura Billeri e il mezzosoprano Giada Carli saranno accompagnate al pianoforte dalla professoressa Simona Paccosi. L’ingresso è a offerta libera. Info al 3355439579.

Chiara Caselli