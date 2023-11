Lord Byron La vita, gli amori e le avventure

E’ una biografia di Lord Byron che si legge come un romanzo, l’ultima fatica di Fabrizio Pagni, già presente nelle librerie e che sarà presentato dall’autore in dialogo con il professor Giovanni Capecchi, studioso pistoiese, venerdì 24 novembre, alle ore 18 alla libreria dello Spazio di Pistoia, in via Curtatone e Montanara 20. "Vita, amori, avventure di Lord Byron" (Odoya edizioni) è il titolo di questo saggio che Pagni, docente di lettere con all’attivo già altri volumi sulla poesia e per il teatro, ha scritto per raccontare il poeta e soprattutto l’uomo che nel periodo del Romanticismo influenzò la scena culturale inglese a cavallo tra il 1700 e il 1800.

L’interesse e la curiosità per l’aristocratico George Gordon Noel Byron – di cui nel 2024 ricorre il bicentenario della morte – per la sua vita e le stravaganze, tra produzione poetica, viaggi ed eccessi, è nato dopo un viaggio che l’autore del volume ha fatto nella piccola isola San Lazzaro degli Armeni nella laguna veneziana. Qui, nella biblioteca dei monaci Mechitaristi, il poeta anglosassone, tra il 1816 e il 1818, aveva trascorso molte ore consacrate allo studio, occupandosi tra l’altro anche dell’apprendimento della lingua armena (esclusi quei momenti che l’autore di "Don Juan" a Venezia impiegava dedicandosi agli intrighi amorosi da seduttore seriale qual era).

"Ammirando i locali del monastero, la volta azzurra della cappella, ripercorrendo i luoghi vissuti per mesi da Lord Byron – scrive Fabrizio Pagni nella sua introduzione al libro – ho compreso come il mio interesse per lo scrittore non fosse solo semplice curiosità, bensì la logica conseguenza di un’affinità elettiva che emergeva".

Il volume, corredato anche da immagini, si compone di vari capitoli, dedicati nell’ordine alle esperienze del poeta nel suo Grand Tour per l’Europa, al periodo in Inghilterra, al soggiorno veneziano e a Ravenna, e all’amicizia con Percy Shelley, altro autore, con John Keats, della triade inglese dei poeti Romantici.

"Questo saggio nasce dalla volontà di ripercorrere le tappe fondamentali della vita dello scrittore inglese e di risultare un efficace strumento per avvicinare qualsiasi lettore all’opera di Lord Byron – si legge ancora nell’introduzione dell’autore a “Vita, amori, avventure di Lord Byron“ –. Un testo che non ha alcuna intenzione di proporre un approccio filologicamente attento, ma che si muove piuttosto su un lato emotivo ed empatico di scrittura".

Daniela Gori