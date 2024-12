L’opera instancabile dei volontari. L’alluvione e il territorio da salvare

Una targa come riconoscimento per i loro impegno nell’attività di Protezione Civile è stata consegnata dal sindaco di Montale Ferdinando Betti a tre associazioni di volontariato montalesi: Croce d’Oro, Misericordia e Vab. La consegna è avvenuta in piazza Matteotti durante il Laboratorio di Natale organizzato in piazza dalla Vab e dalla Misericordia. Le tre associazioni sono inserite nel sistema di Protezione Civile comunale con compiti diversi ma tutti importanti: la Croce d’Oro e la Vab soprattutto nel monitoraggio e negli interventi in caso di emergenze e la Misericordia con attività logistiche come l’allestimento di un’area di ricovero in caso di evacuazione.

"Con questo gesto simbolico – ha detto il sindaco Ferdinando Betti – l’amministrazione comunale si fa interprete della gratitudine di tutta la comunità verso l’impegno profuso da queste tre associazioni, che si sono distinte durante l’alluvione del 2 novembre 2023 ma che ormai svolgono un’attività pressochè quotidiana vista la frequenza con cui vengono diramate le allerte meteo. Montale è una comunità fortunata a poter contare sull’impegno di queste tre associazioni che peraltro svolgono molte altre attività oltre a quelle strettamente di Protezione Civile".

Durante le due alluvioni del 2 e 4 novembre che hanno colpito Montale e nelle settimane successive i volontari delle tre associazioni sono stati costantemente vicini alle popolazioni delle zone alluvionate dando fondo a tutte le loro risorse umane e materiali per cercare di rispondere alle esigenze dei cittadini. Diverse migliaia di sacchi di sabbia forniti ai residenti delle zone colpite, aiuto a rimuovere acqua e fango, centinaia di pasti al giorno messi a disposizione sono solo alcune delle attività svolte dai volontari delle tre associazioni. Da segnalare anche che dopo l’alluvione le associazioni si sono riunite per esaminare le azioni compiute e per proporre eventuali miglioramenti. E’ stato anche compiuto uno sforzo per munirsi di mezzi sempre più adatti a intervenire nelle emergenze da parte della Vab con l’acquisto di un veicolo dotato di pompe idrovore e adatto a muoversi anche in zone alluvionate e della Croce d’Oro che ha appena inaugurato un’ambulanza fuori-strada. La Misericordia da parte sua non ha mai cessato di aiutare le popolazioni colpite rispondendo con tempestività ai bisogni primari che via via emergevano, dagli elettrodomestici ai buoni acquisto.

Giacomo Bini