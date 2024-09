L’opera di Mati Una canzone per i malati

S’intitola "Ricordo amore" ed è una canzone che, grazie alla sensibilità condivisa da tre ‘uomini d’arte’, si offre quale dedica alle persone affette da Alzheimer. Ad inciderla Alberto Fortis e Oliver Lapio su musica di Oliver Lapio e liriche di Andrea Mati. La canzone nasce dal contatto che gli autori, in particolare Andrea Mati, hanno avuto con persone nella fase iniziale della malattia di Alzheimer e dalla sensibilità verso le loro sofferenze. È la testimonianza di una persona a cui è stata diagnosticata la malattia e che compie un grande sforzo, attraverso la memoria, per ricordare il passato, cercando di non lasciare che le cose più belle vissute svaniscano nella nebbia della malattia. Ciò che emerge chiaro nella mente di questa persona sono i grandi valori vissuti: l’amore, appunto, il rispetto, i momenti di pace in famiglia, i sapori, la natura e il grande affetto per gli animali, compagni di vita. In questo momento drammatico, in cui il protagonista si rende conto che tutto potrebbe svanire a breve, ricorda ciò che è veramente prezioso: i sentimenti, la spiritualità, tutto ciò che non si può comprare.

"Dalla grande amicizia con Oliver, e oggi anche con Andrea, è nata una canzone particolarmente riuscita sia nella scrittura melodica che nella forza delle parole che mi hanno toccato – spiega Alberto Fortis -. Mi affascina perché l’ho sentita vicina anche a una contaminazione R&B Soul / gospel, generi che hanno sempre fatto parte della mia scrittura e del mio percorso musicale. Ho cercato di inserire quella componente black che nasce dalle mie esperienze musicali anche all’estero con tanti grandi nomi della black fusion di Los Angeles e New York. Un ringraziamento speciale va anche a Franco Poggiali di ArteStudio53, dove abbiamo registrato il brano, un collaboratore e amico di lunga data, e a Gianpaolo Bucchioni, caro amico esperto in arredi per strutture dedicate alla demenza, che ha lanciato l’idea di scrivere questa canzone durante un incontro con Andrea e Oliver". Alberto Fortis è un cantautore, scrittore e poeta italiano; musicista eclettico e polistrumentista, è considerato uno dei più importanti esponenti del cantautorato italiano. Numerose le collaborazioni realizzate dal musicista toscano Oliver Lapio – Tullio De Piscopo, Toto Cutugno… -, che proprio nel giugno scorso tra l’altro è stato insignito del premio Leone d’Oro di Venezia per meriti professionali nel settore musicale. Il tema della malattia non è nuovo, come detto, per Andrea Mati, che è progettista pistoiese di giardini, imprenditore, compositore e artista di arte ambientale. Da tempo infatti nel suo "progettare verde" si è dedicato alla realizzazione di giardini terapeutici, spazi cioè destinati a persone affette da deficit cognitivi, com’è il caso della malattia di Alzheimer. Numerose le realizzazioni di giardini terapeutici in Rsa o ospedali; intanto per Mati mai si è interrotta la ricerca sia sul fronte della progettazione che su quello del risultato clinico, con medici, psichiatri e docenti universitari.

linda meoni