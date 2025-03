L’omaggio al partigiano. Marcello Gironi

"In memoria di Marcello Gironi, di Cantagrillo, partigiano caduto il 27 novembre 1944 in Yugoslavia – Anpi Serravalle Pistoiese, 25 aprile 2025 – collaborazione storica di Roberto Daghini". Sono le parole che riporterà la targa che l’Anpi, in occasione del prossimo 25 Aprile, dedica a uno dei protagonisti della Resistenza, e che troverà posto nelle prossime settimane in via Ambulanti. Gironi, originario di Cantagrillo, fu ucciso nel ‘44 a Zvornik-Vlasenica (attuale Bosnia Erzegovina, ma all’epoca parte della Jugoslavia di Tito) dai nazifascisti, negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa ha già ricevuto il via libera dell’amministrazione comunale con una delibera di giunta che ha tenuto conto della richiesta, pervenuta lo scorso gennaio, dall’Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Un nome, quello di Gironi, riportato alla memoria anche dagli studi e dalle ricerche effettuate negli utlimi anni e a cui l’Anpi vuole rendere omaggio "quale esempio di valori morali ed etici da tramandare alle future generazioni": nato a Pistoia nel 1921, si trovava da soldato in Jugoslavia quando, dopo l’8 settembre del 1943, si unì alla Brigata Garibaldi per combattere contro i tedeschi fino a poco prima alleati. E proprio in uno scontro a fuoco contro i nazifascisti trovò la morte. La targa, che sarà realizzata a spese dell’associazione, sarà installata nell’aiuola a verde posta di fronte alla Circolo Arci di Cantagrillo. La data dell’installazione sarà ufficializzata più avanti, ma potrebbe coincidere con quella della Liberazione: l’idea è di includerla nelle celebrazioni del 25 aprile, nell’ambito della cerimonia istituzionale. L’Anpi e Serravalle renderanno così omaggio a un uomo caduto per la libertà.

Giovanni Fiorentino