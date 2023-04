Lo stadio riavrà la sua Curva Nord "Pronti per accogliere 2mila tifosi"

L’attesa per i tifosi della Pistoiese è davvero terminata: domani, in occasione della partita del campionato di Serie D contro il Lentigione, potranno tornare in curva Nord dello stadio Marcello Melani, il settore più "caldo" dei fan arancioni. Una decisione molto attesa che arriva al termine di oltre quattro anni di lavori, rinvii, commissioni di vigilanza e quant’altro e che è maturata nella giornata di ieri.

Un bel sospiro di sollievo per il Comune, che vede concluso il percorso della riapertura (dovranno essere fatti altri adeguamenti per portare l’attuale capienza da duemila posti a tremila), ed anche per l’Us Pistoiese che avrà per le ultime partite di campionato, decisive per la conquista della promozione in Serie C, una spinta notevole in più all’interno di quello che è sempre stato uno dei settori più "caldi" in questi campionati.

"Il sopralluogo ha dato esito positivo – annuncia l’assessore all’impiantistica Alessandra Frosini, presente in Commissione insieme ai tecnici del servizio Lavori pubblici – siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Ringrazio tutti i componenti per il lavoro fatto e, finalmente, possiamo dare ai tifosi questa buona notizia. Un ringraziamento in particolare voglio rivolgerlo ai tecnici del Comune che si occupano di impiantistica sportiva e al personale dei cantieri comunali". Come spiegato dalla stessa amministrazione comunale nella nota diffusa ieri, questo parere positivo consente una riapertura parziale fino ad un tetto massimo di duemila posti (comunque più che sufficienti per un campionato di Serie D e per le presenze avute finora allo stadio Melani).

"Per aumentare la capienza complessiva dello stadio, arrivando a quella massima consentita – spiegano ancora dal Comune – saranno realizzati anche gli ultimi lavori previsti al fine dell’agibilità totale dell’impianto. Negli scorsi mesi il Comune di Pistoia ha terminato i lavori di miglioramento sismico della curva, predisposti a seguito delle verifiche di vulnerabilità effettuate. Ha anche realizzato il blocco bagni a servizio della curva Sud e i servizi igienici per la curva Nord (operazioni avviate su richiesta dell’Asl). A questi interventi sono seguiti quelli di adeguamento alle norme in materia di antincendio e di pubblica sicurezza propedeutiche alla riapertura della Nord, come richiesto dai vigili del fuoco".

Ancora prima di questa fase, si era proceduto al consolidamento statico della curva andando ad intervenire sugli stralli, sulle scale e sui parapetti. Un intervento particolarmente oneroso soprattutto perché, durante l’andamento dei lavori ed il cospicuo aumento dei costi dei materiali, rispetto ai progetti iniziali si è arrivati ad un costo complessivo che ha superato i 700mila euro. Ma, adesso, ciò che più conta è che i tifosi possano tornare in curva Nord per sospingere l’Us verso la conquista del campionato dopo aver sorpassato, nell’ultima giornata, la grande avversaria della stagione Giana Erminio. E, soprattutto, avere un settore finalmente sicuro. "Siamo felici che ai tifosi sia stata restituita la loro casa – commenta l’amministratore unico della Pistoiese, Alessandro Gammieri – sarà un’ulteriore spinta per i nostri giocatori per concludere al meglio la corrente stagione. Che sia il primo piccolo passo per traguardi sempre di maggior prestigio". red.pt.