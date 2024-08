Lo stadio "Raciti" si rifà il look. Dopo la riqualificazione totale. Ecco la tribuna al sussidiario

Novità in vista alla Stadio Comunale Filippo Raciti di Quarrata. Entro la fine del 2024 verranno completati la ristrutturazione delle tribune dello Stadio e il campo sussidiario di calcio a 11 in erba sintetica, con relativi spogliatoi e nuove torri faro per permettere lo svolgimento di gare e allenamenti in notturna.

Prosegue intanto l’iter progettuale per realizzare anche nuove tribune con almeno 150 posti a sedere a servizio del campo di allenamento. Le tribune del Raciti saranno di fatto rimesse completamente a nuovo: verranno posizionati seggiolini lungo tutta l’ampiezza della tribuna, verrà rifatta la pavimentazione, il tetto e la tribuna stampa. Le tribune saranno oggetto quindi di un completo adeguamento sismico e impiantistico. Con l’occasione verrà anche realizzato un percorso dedicato per creare una via di esodo contrapposta all’entrata attuale su via Trento. Il costo di intervento totale è di 900mila euro, finanziato con fondi domunali.

Il nuovo campo sussidiario in erba sintetica, omologabile dal Coni, permetterà non solo di ampliare il più possibile la tipologia di gare disputabili, ma anche di "alleggerire" il campo principale che in questo modo non verrà più utilizzato per gli allenamenti ma solo per le partite ufficiali. I nuovi spogliatoi a servizio del sussidiario sono già in costruzione: si tratta di un nuovo edificio autonomo con spogliatoi e servizi annessi, così da consentire l’attività sportiva ed agonistica presso il campo sussidiario anche in maniera indipendente da quella dello stadio. La stima economica dell’intervento, che comprenderà anche la costruzione di torri faro e il rifacimento della recinzione perimetrale, è di circa due milioni e 680mila Euro, quasi interamente finanziato con risorse Pnrr. Non compresi nel progetto originario finanziato dal Pnrr (in quanto inizialmente non ritenute necessarie) sono invece i lavori di realizzazione delle nuove tribune del campo sussidiario: queste sono attualmente in fase di progettazione e saranno dotate di almeno 150 posti a sedere. Per la loro realizzazione verrà richiesto al Ministero dell’Interno l’utilizzo del ribasso di gara Pnrr. "La riqualificazione dello stadio Raciti e del campo sussidiario è un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione – commenta il sindaco Gabriele Romiti – Andiamo a dare risposte concrete alle associazioni sportive del nostro territorio mettendo a disposizione della comunità un impianto più moderno e funzionale".