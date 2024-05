"Lo sport è vita", ma anche gioventù e poesia

"Lo sport è vita": una frase che nasconde dentro di sé moltissimi significati e che ha rappresentato il filo conduttore della nona edizione del concorso di poesia Giorgio Tesi, promosso dalla Fondazione Giorgio Tesi. Nel pomeriggio di ieri, presso la sede dell’azienda vivaistica a Badia a Pacciana, sono state premiate le migliori poesie realizzate dagli studenti delle classi quinte della scuola primaria e dai ragazzi delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Il concorso, anche per questa edizione, ha riscosso enorme partecipazione tra gli istituti della provincia di Pistoia, dimostrando come i valori dell’attività sportiva siano un tema imprescindibile e di grande attualità per i giovanissimi.

A fare gli onori di casa è stato Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Gruop: "Da sempre lo sport rappresenta un fulcro delle nostre iniziative e degli eventi che organizziamo. Non a caso già da diversi anni abbiamo dato la luce al progetto Giorgio Tesi Junior, che permette di far sentire la nostra vicinanza a moltissime società del territorio. E se i risultati dei ’grandi’, penso soprattutto al Pistoia Basket, sono stati di assoluto valore – aggiunge Tesi –, lo sono stati ancora di più quelli ottenuti dalle formazioni giovanili, il vero motore dell’attività sportiva".

Presente alla premiazione anche Giacomo Galanda, ex capitano del Pistoia Basket e responsabile del progetto Giorgio Tesi Junior: "Ormai da anni affianchiamo le società nell’attività quotidiana, cercando di essere vicini a più discipline possibili. Spero di essere riuscito a mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza e la mia passione per lo sport". La giuria che ha valutato gli elaborati era composta da Sara e Francesca Tesi, Anna Gemelli, Giuliano Livi, Luigi Scardigli, Virginia Porta e Carlo Vezzosi, Presidente del Comitato di Indirizzo della Fondazione Giorgio Tesi.

Tra gli studenti delle quinte elementari, a trionfare è stato Zeno Bruno Balli, della 5B dell’istituto Frank-Carradori. Piazza d’onore per Mila Venturi, Sveva Bargellini, Zeno Donati e Marta Focarelli, mentre si sono aggiudicati il terzo posto Giulia Donati e Adele Petrucci. Per quanto riguarda invece il concorso riservato alle classi di terza media, ad aggiudicarsi il primo posto è stato Raffaele Cappellini, della classe 3D dell’istituto Anna Frank-Carradori. Al secondo posto ad ex-equo ecco Diego Taddei, Cosimo Magazzini, Matilde Nasta e Giulia Carradori. Terza posizione invece per Jacopo Piatto, Eva Proto, Ludovica Sciatti, Noemi Severi e Dario Poggi.

Michele Flori