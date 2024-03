Lo slalom tra le buche in via Girone di mezzo

Continuano le denunce dei cittadini per le situazioni delle strade del territorio pistoiese. L’ultima in ordine di cronaca, arrivata tramite post sui gruppi social, riguarda le condizioni di via Girone di mezzo. La strada comunale è nella piana, si snoda tra i terreni coltivati a vivai e collega alcune abitazioni. Da via vecchia Pratese, nell’abitato di Chiazzano, da la possibilità di arrivare nella zona industriale di Sant’Agostino da una parte e Chiesina Montalese dall’altra. La già non ampia carreggiata, al momento è resa ancora più impervia dalle enormi buche che si sono aperte sul manto stradale. Come di sovente i cittadini lamentano una mancata manutenzione, che insieme alle forti piogge e il transito dei mezzi da lavoro, aiutano ad aggravare lo stato dell’asfalto.

Fatto rimane che sul percorso di via Girone di mezzo, e anche se in minor parte in via Girone, sono presenti moltissime buche. Un susseguirsi di smottamenti che mettono a dura prova gli automobilisti e soprattutto le sospensioni e le ruote delle loro vetture, in un percorso impervio per raggiungere la meta. A causa appunto dell’unica carreggiata disponibile, in alcuni tratti risulta impossibile non riuscire a schivare le buche presenti, che nei giorni di pioggia diventano delle vere e proprie trappole. Essendo impossibile, visto l’appozzare dell’acqua, stabilire la profondità, l’incognita viene sciolta solo una volta entratici dentro con la ruota. Situazione che ha portato alcuni automobilisti a dover ricorrere a meccanici o gommisti di fiducia a causa dei danni subiti. Scenario e storie che ricordano molto quelle vissute fino a pochi giorni fa in via del Casello. Certo, le due strade hanno diversa funzionalità e diverso carico di passaggi giornalieri, ma entrambe accomunate dalla drammatica criticità dell’asfalto presente. Attualmente via del Casello, in carico alla provincia di Pistoia, risulta ancora chiusa: i cittadini reclamano una svolta.

G.A.