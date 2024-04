L’Italia e le riforme. Un convegno

E’ un evento aperto a tutta la cittadinanza quello dell’ordine degli avvocati di Pistoia, su iniziativa della commissione educazione alla legalità, nata con lo scopo di diffondere la cultura della legalità nel nostro territorio. Si tratta di un momento di riflessione su una tematica di grande attualità dal titolo "La Repubblica una indivisibile alla prova dell’autonomia differenziata". L’iniziativa è in programma per venerdì prossimo dalle 15 alle 17.30 nel’aula magna del Polo Uniser di Pistoia, in via Sandro Pertini. L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, come il professor Nicola Antonetti, emerito di storia delle dottrine politiche all’Università di Parma e presidente dell’Istituto Luigi Sturzo, ed il professor Giovanni Tarli Barbieri, ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Firenze. Vista, appunto, l’attualità dell’argomento che verrà trattato ed il prestigio dei relatori che lo affronteranno e che offriranno alla platea un’approfondita panoramica dal punto di vista storico e giuridico, gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa all’evento perché si tratterà di capire un capitolo rilevante del futuro del nostro Paese.