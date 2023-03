Liquido blu nel torrente Stella: c’è attesa per le analisi di Arpat

SERRAVALLE

Servirà qualche giorno per stabilire le cause che hanno portato ad uno sversamento di uno strano liquido blu che è stato avvistato, lo scorso lunedì, all’interno dell’alveo del torrente Stella a Masotti.

Toccherà all’Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), infatti, effettuare tutti i rilievi del caso ed analizzare i campioni di acqua che sono stati raccolti ad inizio settimana nel territorio serravallino per andare a individuare la sostanza fuoriuscita e quella che può essere la sua pericolosità.

Tutto è iniziato lunedì, poco prima di pranzo, quando alcuni residenti della zona hanno chiamato i Carabinieri Forestali di Pistoia per mettere a conoscenza della presenza di questo strano liquido nell’acqua del torrente che, da Masotti, attraversa tutto il territorio comunale arrivando fino a Casalguidi e poi verso Quarrata fino quasi al confine con la provincia di Prato.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno avvertito i tecnici di Arpat che sono pertanto intervenuti per effettuare le loro rilevazioni e predisponendo la procedura per i campioni da far analizzare in laboratorio.

Come succede in questi frangenti (vedi l’ultimo caso della schiuma sospetta nel fiume Ombrone) nessuno si sbilancia in un primo momento e si attende di capire cosa diranno i risultati: risultati che non dovrebbero arrivare prima dell’inizio della prossima settimana, con la lente puntata su alcune aziende del circondario.

E’ anche vero, però, che non si tratta del primo episodio che avviene nella zona con precedenti segnalazioni ed esposti che sono serviti solo a confermare che tutto era nella norma.

S.M.