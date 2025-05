"Villaggio dello sport e non solo". C’è anche la prevenzione gratuita

Anche prevenzione oncologica gratuita al "Villaggio dello sport e non solo" che sarà allestito al parco Pertini da venerdì 16 a domenica 18 maggio. Una manifestazione che unirà sport e volontariato, solidarietà, cultura, inclusione, ambiente e sanità, organizzata dal Comune di Agliana e Asi (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni). L’attività di prevenzione, voluta dal Comune e svolta con Azienda Usl Toscana Centro e Lilt Pistoia, si svolgerà il 17 e 18 maggio. Prevista la possibilità di multiscreening, Hpv test, mammografia e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto fecale, il cui campione potrà poi essere riconsegnato alla Casa della salute di Agliana, in via Curiel 1, stanza 8, nei seguenti giorni: martedì dalle 17 alle 19, mercoledì dalle 8 alle 10, sabato dalle 10 alle 11.30. Le persone interessate potranno informarsi e prenotarsi tramite la segreteria screening di Lilt Pistoia allo 0573.1603205, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, oppure tramite mail a [email protected]; "Abbiamo fortemente voluto le attività di prevenzione gratuite – spiega l’assessore Greta Avvanzo – con l’unità mobile sul nostro territorio, per sensibilizzare tutta la cittadinanza. Ringraziamo Asl e Lilt per avere aderito". Tante le associazioni che saranno al "Villaggio dello sport" non solo con varie discipline sportive, ma anche attive nel sociale, nella cultura e nell’ambiente: Asi, Centro fitness stay well, Tsc karate Pistoia, Sub Pistoia, Sopra la panca, Paintball, Legionari berserk, Idee in movimento, La farfalla azzurra, Gli amici dei murali, La porta dei sogni, Pilates, Accademia San Giusto, Gs Cantagrillo, Top fight, Asd pallamano, Danzarmonia, Beach volley, Corallo, Parla con i lupi, Ippica horse paradise, Museo della Linea Gotica, Spencerbike, Associazione Coppa Vannino, Am Aglianese, Camminata metabolica, Associazione genitori, Artemisia, Lilt, Associazione Gianluca Melani, Protezione civile, Misericordia, Frates, Medical sport due, Radiolibere, Associazione Vippo, Auser, Salviamogliulivi, Associazione Il Sole.

"Tra le attività – anticipa il consigliere delegato allo sport, Tommaso Allori – il primo Torneo di beach-volley e la passeggiata con i pony. Ci sarà una vendita benefica di piantine e ci saranno spettacoli. Venerdì 16, alle 16.30, inaugurazione del "Villaggio dello sport" con spettacolo di Asd Corallo, alle 21 "Galà dello sport". Sabato alle 22, musica per i più giovani con i ragazzi di Foots latino. Domenica alle 21 spettacolo di Enio Drovandi e chiusura con lo spettacolo di Asd Corallo".

Piera Salvi