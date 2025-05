Una vita per la comunità. Addio all’ex assessore Bartolini: "Un politico d’altri tempi"

Si è spento a novant’anni, dopo una vita ricca di impegno per la sua comunità. E con la sua morte, Serravalle ha perso una delle sue figure storiche fra i protagonisti della vita politica della seconda parte del Novecento. Mauro Bartolini non c’è più e tanti gli hanno reso ieri omaggio, partecipando ai funerali, che sono stati celebrate nella chiesa di San Pietro a Casalguidi, per accompagnarlo idealmente nel suo ultimo viaggio. Del resto, Bartolini ha avuto un ruolo di primo piano nella Casalguidi e nella Serravalle degli ultimi decenni del ’900: impegnato in politica sin da giovane, arrivò nel corso della sua vita a ricoprire la carica di segretario comunale del Partito Comunista Italiano quando il Pci era la formazione politica più strutturata della provincia (e non solo). Operaio in un calzaturificio, in virtù del suo impegno politico e della sua esperienza fu anche assessore comunale nel corso della giunta Pratesi (dal 1985 al 1990 circa).

E proprio l’ex sindaco cittadino, una volta appresa la notizia della sua scomparsa, lo ha ricordato con affetto: "Era un uomo di sinistra, idealista, molto vicino al mondo operaio dal quale lui stesso proveniva e nel quale si riconosceva in toto. Voglio ricordare che si spese molto per la mia candidatura, mi supportò con convinzione sin dagli anni ‘70. Mauro era una persona appassionata, oggi qualcuno lo definirebbe forse “un politico d’altri tempi“. Si allontanò dalla politica attiva – prosegue Enrico Pratesi –, come quasi tutti quelli del nostro gruppo, negli ultimi anni. Lo ricordo con affetto e gratitudine: fu prezioso anche da assessore, durante il suo mandato. Mancherà a tutta la comunità". Bartolini lascia la moglie, i figli, il fratello e i nipoti. E anche il circolo Milleluci di Casalguidi, nel quale fu presidente sul finire degli anni ‘80, gli ha reso omaggio. "Mauro era una persona affabile, intelligente e acuta – lo ha ricordato Leardo Corsini, del circolo Milleluci – lo vogliamo ricordare come presidente, ma soprattutto come uomo".

Anche il vicesindaco Alessio Gargini ha voluto onorare la figura di Bartolini: "Mi unisco al dolore della famiglia e della comunità per la scomparsa di Mauro Bartolini. Nonostante le differenze politiche che talvolta ci hanno diviso in consiglio comunale, ho sempre rispettato la sua dedizione e il suo impegno sociale nel nostro paese".

Giovanni Fiorentino