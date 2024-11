L’Interfulgent Tour parte dal Santomato

Un giovedì ruggente al Santomato Live con una prima nazionale di grande prestigio. Il palco della sala musica del circolo Arci di via Montalese, diventata punto di riferimento toscano e non solo per la musica dal vivo, ospiterà infatti domani, giovedì 21 novembre, la partenza dell’Interfulgent Winter Tour 2024 che vedrà Riccardo Rustici impegnato in un giro di promozione in nove date. Dopo sei anni di assenza, un pezzo della storia della musica italiana torna con un nuovo tour che celebra i suoi quarant’anni di carriera. E di successi da celebrare ce ne sono tantissimi se si pensa che Rustici, chitarrista e produttore, ha lavorato coi più grandi artisti italiani e internazionali, vedi Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari in primis, Ligabue, Elisa, De Gregori. La serata sarà l’occasione per lanciare la sua recente fatica discografica, l’album "Interfulgent", che vede un ulteriore passo in avanti di Corrado che si indirizza verso l’uso di un linguaggio musicale più europeo (e a volte partenopeo) per esprimere i momenti blues-nostalgici dei brani, caratterizzati da suoni di chitarra unici.

La formazione che accompagna Rustici vede sul palco Alex Argento (Virgil Donati, Dave Weckl) alle tastiere, Andrea Casali (Marco Sfogli, Tony Hadley) a basso e voce e Roberto Porta, alla batteria. Durante la serata, saranno riproposti brani italiani famosissimi che Riccardo Rustici ha prodotto e portato a un grandissimo successo come "Luce" di Elisa, "Estate" dei Negramaro, "Iruben me" di Zucchero e tanti altri.

In apertura di serata, a far da aperitivo alla musica di Rustici, ci sarà lo straordinario chitarrista acustico Filippo Bertipaglia che ama definirsi un Six String Explorer per la sua propensione all’esplorazione di tutte le possibilità che la sei corde può offrire. Bertipaglia presenterà, quale miglior contesto, il suo recente Ep prodotto da Corrado Rustici. La formula è quella ormai consolidata, cena e concerto o solo concerto. E’ richiesta la prenotazione da effettuarsi ai numeri sempre attivi 0573.760747, 333.4657051 o 338.1301004.

La settimana dopo l’evento con Corrado Rustici di domani sera, prosegue con l’evento di venerdì 22 novembre nella quale si assisterà al debutto di un nuovo progetto di Davide Pupilli, Myllenyals Modern Rock Show, una sorta di battesimo per un progetto nato proprio sul palco del Santomato Live.

La conclusione della settimana è attesa per sabato 23 novembre con una prima data del tour di Ancillotti, band di riferimento nel panorama metal italiano; aprono il live gli Hellblade e Salvatore MrJack.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.santomatolive.it, e sui social ufficiali, Facebook e Instagram.

l.m.