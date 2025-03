Linfa in piazza Duomo. Apre "La Sosta Loft 68"

PISTOIATorna a riaprirsi una delle due attività ricettive e ristorazione, in questo caso dedicato alle colazioni, brunch e con l’arrivo dell’estate anche agli aperitivi, di piazza Duomo. Da giovedì 20 marzo, infatti, ci sarà la "Sosta" di Loft68 all’angolo con via degli Orafi: uno spazio sempre particolarmente apprezzato dai pistoiesi, anche nei giorni del mercato ambulante, che ha avuto una breve riapertura nei mesi scorsi dopo un precedente periodo di stop delle precedenti gestioni. A guidare il gruppo ci sono David Morelli assieme alle altre due socie Monica Melani e Paola Sodini più due dipendenti che, proprio in questi giorni, sono occupati nella formazione e nella preparazione del locale.

Ma cosa si potrà assaporare alla "Sosta"? Si tratterà innanzitutto di una caffetteria e colazione lenta, con tante specialità ma anche qualcosa che non ci si aspetterebbe. "Mettere insieme le proposte di una colazione internazionale alla tradizione di prendersi un caffè con pane, burro e marmellata come ci facevano le nostre nonne – afferma David Morelli, impegnato in questi giorni di preparativi prima del taglio del nastro del 20 marzo che vedrà anche la presenza del sindaco Tomasi – ci concentreremo su specialty e bakery con forme sicuramente più approfondite di prodotti rispetto a quella che è la caffetteria di base. Non mancheranno le specialità particolari e provenienti anche da varie parti del mondo, intanto per la colazione e per il pranzo che, di fatto, sarà comunque un brunch con le nostre uova biologiche".

La proposta prevederà l’apertura sei giorni su sette in orario, di base, che sarà dalle 7 alle 19 con due variabili: un leggero anticipo di buon mattino nei giorni del mercato ambulante in piazza e, con l’arrivo delle giornate più lunghe e della bella stagione, prolungare fino agli aperitivi. "Ripartiamo dall’idea iniziale del Loft 68 di via Fonda di Vicofaro con pane e caffè – aggiunge Morelli – per noi è come un ritorno alle origini facendo fare una sosta di colazione più lunga e di qualità ai nostri clienti. Ovviamente continuiamo con la ristorazione all’interno di villa Parri ma il nostro obiettivo è offrire una alternativa a quello che già di buono c’è in piazza Duomo".

L’auspicio è che ci possa essere una copertura adeguata fra tutte le attività del cuore pulsante del centro storico per fornire servizi e opportunità ai tanti turisti che ogni estate visitano la nostra città.

Saverio Melegari