Linea Gotica due nuovi documentari

"Partendo dalle memorie del soldato Donald Todd, membro della X Divisione di Fanteria da Montagna – si legge nel sito della Pro Loco di Prunetta – si è avviata, tramite la buona volontà e l’interesse di alcuni appassionati locali, un’intensa attività di ricerca per approfondire gli avvenimenti che segnarono questi luoghi durante il passaggio del fronte tra il 1944 ed il 1945". Prunetta si conferma così un importante luogo di conservazione della memoria degli eventi che videro tanto sangue scorrere sulla Montagna Pistoiese, nel corso del secondo conflitto mondiale. Domani, domenica 28 Luglio, dalle 16, alla Proloco di Prunetta, sarà proiettata la nuova versione con i nuovi documentari e i dietro le quinte di "Mountainmen 1945: la storia della nostra montagna nella seconda guerra mondiale". Dagli Stati Uniti saranno presenti i familiari del soldato Donald F.Todd, fotografo di guerra da cui ha preso spunto “La Retrovia“. La proiezione include in anteprima i due nuovi documentari del 1945: “ Mountainmen- History“ e “Memory and Territory Project“. Il primo come prologo introduttivo alla miniserie e il secondo uno spaccato di memorie e territorio, tra passato e stato attuale. Sarà presente anche John Todd, figlio di Donald F. Todd, soldato della 10a Divisione da Montagna statunitense che con Prunetta ebbe un rapporto molto particolare e che espresse in una lettera indirizzata alla popolazione di quel paese nel 2018. Grazie a questo progetto, che prende forma in un borgo dalla grande importanza strategica, fortunatamente non teatro di scontri, è diventato una sorta di museo a cavallo della tristemente nota Linea Gotica. Al termine apericena di saluto.

Andrea Nannini