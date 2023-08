Addio a Lina Marletta, storica insegnante d’inglese all’istituto Omnicomprensivo

San Marcello Piteglio (Pistoia), 22 agosto 2023 - La scomparsa di Lina Marletta, ha lasciato il segno nella comunità di San Marcello, dove viveva da trent’anni e dove era apprezzata per le sue doti di umanità, oltre che per la straordinaria professionalità nel suo ruolo di insegnante d’inglese, attività che esercitava all’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello fin dal primo settembre del 1991, quando vi aveva preso servizio proveniente dalla natia Sicilia che l’aveva vista venire alla luce il 7 dicembre del 1954. Dai modi gentili, si era integrata subito nel paese che, in breve tempo l’aveva accolta come una persona di famiglia.

Nelle parole delle colleghe si coglie lo strazio per una perdita che lascia un segno profondo. La conversazione con Lina non era mai banale, ricca di cultura e conoscenza nei campi dell’arte, della letteratura, come del cinema, si informava con attenzione e curiosità e, senza mai rinunciare alla sua estrema franchezza, era amata e apprezzata. Dopo che si era venuti a conoscenza della malattia i contatti da parte delle amiche si erano moltiplicati. La collega Manuela Tonarelli racconta della grande attenzione da cui Lina è stata circondata, sia dal figlio Andrea che dal marito Giuseppe, come dalla sorella Rosa, arrivata dalla Sicilia. Sempre presente alle iniziative di gemellaggio con le scuole degli Stati Uniti per dare il suo contributo di professionalità, non perdeva occasione per rendersi utile. Era contenta di aver raggiunto la pensione per poter viaggiare a conoscere meglio la Toscana, lamentando il fatto che gli stessi toscani dovrebbero conoscerla meglio.

Il funerale mercoledì mattina, alle 10,30, nella chiesa di San Marcello.