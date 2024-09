L’impegno per la città. Forestazione urbana. E un luogo verde per tutti: "Promuovere il territorio"

PISTOIA

Giorgio Tesi Group da sempre è in prima linea per la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, sia con iniziative proprie sia sostenendo progetti che vanno in questa direzione come Un Altro Parco in Città, di cui siete green partner fino dalla prima edizione. Fabrizio tesi, quanto è importante lavorare insieme per raggiungere certi risultati?

"La nostra è un’azienda che ha un legame forte e profondo con la propria terra, dove coltiva le proprie piante. Per questo da anni si impegna a realizzare e sostenere progetti di valorizzazione e promozione del territorio con iniziative legate alla cultura, al verde, allo sport e al sociale. Questa di “Un Altro Parco in Città” è un’iniziativa molto importante perché valorizza le eccellenze e le unicità della nostra città, rafforzandone il ruolo di Capitale Europea del verde, e perché evidenzia inequivocabilmente gli eccellenti risultati che si possono raggiungere per Pistoia quando enti, istituzioni e privati si mettono allo stesso tavolo lavorando per un obiettivo comune.

La manifestazione rappresenta l’ideale palcoscenico per cercare di sensibilizzare la comunità e gli addetti ai lavori sull’importanza del ruolo fondamentale del verde nelle nostre città e del rapporto tra uomo e piante..

"Una manifestazione così, assolutamente unica nel suo genere, è il contesto giusto per questo tipo di riflessioni e proprio per questo insieme a Coldiretti Pistoia e all’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio abbiamo organizzato un importante dibattito sul tema “L’albero in città e la forestazione urbana: idee, progetti, pubblicazioni” che ha messo in evidenza, attraverso gli interventi di professionisti del settore, il ruolo degli alberi nelle città e l’importanza della forestazione urbana, temi di crescente rilevanza nel contesto attuale, segnato da cambiamenti climatici e rapida urbanizzazione. Un incontro che si è concluso guardando al futuro del nostro settore grazie all’intervento di alcuni giovani vivaisti che hanno presentato” gli alberi del futuro”, coltivati a Pistoia seguendo criteri di produzione innovativi e sempre più sostenibili, fattori determinanti per la promozione e la valorizzazione dell’intero comparto vivaistico pistoiese a livello internazionale".

Come lavorare in futuro per continuare su questa strada?

"E’ molto importante cercare di raggiungere un pubblico sempre più ampio e consapevole e quindi occorre riuscire a comunicare il nostro messaggio con grande efficacia. Noi da 15 anni editiamo la rivista NaturArt, che continua a raccontare Pistoia in oltre 60 Paesi nel mondo, della quale – ieri pomeriggio durante il Naturart talk – abbiamo presentato il 49° numero. L’ospite d’onore di questo evento è stato Giovanni Storti, che oltre ad essere un grande artista è un influencer che si occupa di green e sostenibilità seguito sui social network da oltre un milione di persone, un dato che deve farci riflettere su quanto sia fondamentale utilizzare al meglio tutti i nuovi sistemi di comunicazione. Naturalmente occorre anche continuare a guardare con grande attenzione alle nuove generazioni, creando occasioni come quella in programma questa mattina, dove parlando con il linguaggio dei bambini si cerca di porre le basi per cambiare, in meglio, il futuro del nostro mondo".

La nostra città vedrà l’inaugurazione del Naturart village. Cosa può dirci a proposito?

"Dall’esperienza della rivista NaturArt e delle tante iniziative di Giorgio Tesi Group è nato il progetto Naturart village, un luogo fisico aperto a tutti, che riassume al suo interno un po’ tutti i valori e le passioni che la nostra azienda ha espresso nei suoi primi 50 anni di attività. Ci sarà un grande show room aziendale con le più interessanti varietà di piante della nostra produzione (compresi meravigliosi esemplari di bonsai), una moderna e funzionale area food con le migliori eccellenze gastronomiche della Toscana, un’area convegni animata periodicamente da eventi legati allo sport, all’arte e alla cultura della nostra città e un parco di 3 ettari dove saranno predisposte aree dedicate agli eventi e ai giochi per i più piccoli".