L’illusionismo protagonista da mattina a sera Biglietteria aperta per gli eventi al Polo Gatteschi

Il Pistoia Magic invade la città con spettacoli per tutte le età. Molte delle esperienze del pomeriggio sono già sold out, con qualche disponibilità rimasta per gli eventi del mattino e del tardo pomeriggio; gli spettacoli al teatro del Polo si svolgeranno alle 10.30, alle 16.30 e alle 18.30, mentre le Patronus Experience con Harry, Ron e Hermione partiranno alle 10, 10.30, 11, 15, 16, 16.30, 17, 18 e 18.30. I biglietti a pagamento riguardano solo le Experience e gli spettacoli, con prezzi da 18 euro; acquisti da www.pistoiamagic.com oppure negli spazi del Polo Puccini Gatteschi. La biglietteria sarà aperta oggi con orario continuato per tutto il giorno.