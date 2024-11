L’illuminazione non funziona. Casalguidi, sconfitta a tavolino

L’impianto d’illuminazione del campo sportivo di Masotti aveva a quanto pare problemi di funzionamento, con l’arbitro che si è visto costretto a sospendere la partita dopo pochi minuti. E a causa di tutto ciò, lo scorso giovedì il Casalguidi si è visto infliggere una sconfitta a tavolino per 3-0. La gara in questione è Casalguidi – Montecatini, valida per il campionato provinciale della categoria "Giovanissimi U15", è iniziata alle 17 lo scorso sabato, quando il sole stava ormai calando: è stato possibile giocare solo qualche minuto, poi il direttore di gara ha decretato la sospensione della contesa e segnalato il tutto nel referto. Il giudice sportivo ha poi esaminato gli atti ufficiali dai quali ha rilevato che "la gara in oggetto veniva sospesa dall’arbitro al 4’ del primo tempo sul risultato di 0 - 0 a causa del non funzionamento dell’impianto di illuminazione".

E ha ricordato che "la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco, nella fattispecie l’impianto di illuminazione, compete alla società ospitante – si legge nel verdetto - ne consegue che a carico dell’ospitante Casalguidi sussiste la responsabilità per la causa che ha impedito il regolare svolgimento della gara con tutte le conseguenze regolamentari". Già nelle scorse sedute del consiglio comunale, l’ex-vicesindaco Gorbi aveva posto l’accento sullo stato d’avanzamento dei lavori in corso sulla pista d’atletica del Barni. E quest’ultimo episodio promette di acuire ulteriormente la discussione.

Giovanni Fiorentino