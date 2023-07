Libro di Tosi, "Il volto moderno della medicina e la salute delle famiglie" presentato a Pistoia

“Il volto moderno della medicina e la salute delle famiglie“ è questo il titolo del libro del medico Paolo Tosi, presentato lo scorso mercoledì alla biblioteca San Giorgio. Sul delicato dibattito sono intervenuti Anna Maria Celesti, presidente Sds nonché vicesindaco e assessore alle Politiche di tutela e promozione della salute, e Rossella Chietti, presidente dell’associazione Amici della San Giorgio. "Cosa hanno in comune la medicina di famiglia, il Servizio sanitario nazionale e la medicina moderna? Un obiettivo: mantenere la salute delle persone. Questi tre temi vengono affrontati nei più minimi dettagli dall’autore che, pagina per pagina, riesce a mantenere lo sguardo rivolto alle innovazioni pratiche e ai concetti teorici che costituiranno la cosiddetta ’Medicina del futuro’. Tosi, medico di famiglia, ha realizzato "questo manuale di salute per rendere apparentemente semplici argomenti complessi grazie ad uno stile divulgativo chiaro e da una caratteristica ’giocosità’, riuscendo non solo a rispondere a ogni domanda del lettore in merito alle strutture più profonde della nostra Sanità e alle cure adottate, ma anche evidenziando per quale motivo sia più importante la prevenzione di ogni altra cosa. Il concetto principe di questo libro non è altro che questo: tralasciando la genetica, l’unico modo per mantenere la nostra salute è compiere scelte responsabili e ragionate sullo stile di vita. Affidandoci al nostro medico non saremo mai più in pensiero per la nostra longevità".