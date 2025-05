’Libertà è democrazia’ a Pistoia. Cipriani apre il gruppo consiliare

La lista civica che è stata da traino indiscusso per la vittoria delle elezioni comunali nel 2022 di Alessandro Tomasi, che adesso è sfociata nel gruppo "Avanti Pistoia", perde un pezzo: si tratta di Luca Cipriani, avvocato, che in occasione del consiglio comunale di lunedì annuncerà il suo passaggio al gruppo "Libertà È Democrazia" che, almeno per ora, lo vedrà come unico componente ma rimanendo comunque all’interno della stessa maggioranza.

Una decisione che farà da preludio a ciò che succederà martedì mattina quando, nella galleria Vittorio Emanuele, il nuovo partito verrà ufficialmente presentato con l’arrivo del presidente nazionale Giancarlo Affatato e del coordinatore regionale Luca Guadagnucci: in questo momento lo stesso Luca Cipriani è anche numero uno a livello provinciale.

"’Libertà è Democrazia’ – fanno sapere i soggetti promotori – è una formazione politica di ispirazione cattolica, universalistica, composta da persone impegnate nella costruzione di una società forte, giusta e solidale. L’azione politica si fonda su principi e valori irrinunciabili, incoraggiati dalla dottrina sociale della Chiesa, che si propone di promuovere una politica che sia al servizio della persona, che valorizzi la dignità umana in ogni sua forma e che operi per la costruzione di una società più giusta e inclusiva. Quale forza politica di estrazione moderata, siamo aperti al dialogo costruttivo con tutti, senza preferenze né pregiudizi, nella consapevolezza che la diversità sia motivo di arricchimento. A ’Libertà è Democrazia’ possono aderire persone che abbiano nel proprio dna valori di competenze a servizio della comunità e con un principio base di rappresentanza per meritocrazia".