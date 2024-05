L’exploit di Pollicino. Secondo posto a Modena

Dopo i buoni risultati ottenuti in ambito indoor nelle varie dispute tricolori e regionali, ha preso il via in questi giorni la stagione all’aperto per PistoiAtletica1983 ChiantiBanca con una delle più grandi soddisfazioni conquistate in questi anni dai portacolori della società biancoverde. L’exploit è arrivato da Modena, dove era in programma un importante meeting con la presenza di atleti di spessore nazionale e non solo, con la fantastica gara di Niccolò Pollicino che sui 200 metri ha fermato il cronometro a 21“51. Per lui un secondo posto di assoluto valore, reso ancora più nobile dal fatto che l’unico in grado di precederlo è stato il britannico Jeremiah Azu, bronzo nella 4x100 m nel 2022 agli Europei di Monaco con la sua Nazionale. Per il ventenne allenato da Giuditta Ferri, al di là della medaglia d’argento conquistata e dalla grande soddisfazione per aver lottato con un big continentale, c’è anche la certezza del pass per i Campionati Italiani Under23 e per il Challenge, la manifestazione che metterà in palio le qualificazioni agli Assoluti italiani.

Sempre dal Meeting di Modena, poi, arriva la buona prova di Tommaso Innocenti che nei 400 metri ha fermato il cronometro a 49“34, facendo registrare un miglioramento di oltre un secondo e mezzo rispetto al precedente primato. Brava anche Federica Pelagatti, come Innocenti seguita dal direttore tecnico Michele Giacomini, che ha corso i 200 metri in 25“75 dimostrando di poter scendere ulteriormente coi tempi. Prestazione da segnalare anche quella di Alessio Geri nel salto triplo: lui era in scena a Pietrasanta è si è spinto fino a 14.59 m, una misura di tutto rispetto che vale anche per lui la qualificazione ai Campionati Italiani Under 23. Con queste premesse la squadra biancoverde sembra già ben lanciata verso i prossimi appuntamenti, in primis la fase regionale dei Campionati di Società, e gli allenamenti proseguiranno in maniera tosta e concentrata per riuscire ad arrivare ad ulteriori risultati di valore per confermarsi ad alti livelli, perlomeno in ambito toscano.

Ma ci sarà da curare attentamente anche l’aspetto organizzativo. La società del presidente Gianluca Fini ha annunciato l’ufficialità del 2° Meeting Città di Pistoia" che si disputerà il prossimo 22 giugno e che, come lo scorso anno, richiamerà al Campo Scuola di via dello Stadio alcuni tra i migliori talenti del panorama giovanile nazionale italiano.

Saverio Melegari