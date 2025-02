L’ex vicesindaco assessore a Ponsacco

Nuova avventura in politica per l’ex vicesindaco di Abetone Cutigliano Alessandro Barachini, chiamato dal sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini a ricoprire il ruolo di assessore all’associazionismo, allo sociale e allo sport. Cinquantotto anni, di Bientina, Barachini è stato vicesindaco di Abetone Cutigliano dal 2017 al 2021 e per un anno è stato sindaco reggente quando Diego Petrucci era stato eletto in consiglio regionale. Iscritto alla Lega da anni, Barachini ricopriva già il ruolo di presidente di Farmavaldera. Incarico che lascerà quando sarà formalizzata la sua nomina nella giunta. "Sono felice e onorato della fiducia che il sindaco Gasperini mi ha accordato – spiega Barachini – e spero di contribuire a raggiungere gli obiettivi che giunta e consiglio comunale di Ponsacco si sono prefissati. E’ bello amministrare e cercare di migliore la vita delle persone di cui siamo chiamati a occuparci".

co.da.