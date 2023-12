Letture e laboratori per volare con la fantasia. Eventi in piazza Gramsci per i più giovani

Particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti nelle iniziative organizzate sotto le festività natalizie ad Agliana, a partire dal trenino luminoso e la stazione di Babbo Natale in piazza Gramsci. La biblioteca comunale "Angela Marcesini" offre eventi per bambini a tema natalizio, con letture e laboratori per volare con la fantasia. Prossimi appuntamenti, oggi, sabato 30 dicembre (ore 10.30) con "I calendari dal mondo" età di riferimento 7-10 anni. A gennaio due eventi in attesa della Befana, entrambi alle 16.30: martedì 2 "Aspettando la Befana" per bambini da 4 a 10 anni e venerdì 5 "I giochi della Befana" età di riferimento da 6 a 8 anni. La partecipazione è gratuita ma è ammesso un numero massimo di quindici partecipanti. Obbligatoria la prenotazione allo 0574.677081; [email protected]. Sabato 6 gennaio, alle 16, la Befana finalmente arriverà in piazza Gramsci per la gioia di tutti i bambini. In queste festività il Comune ha proposto occasioni d’incontro e sano divertimento anche per gli adolescenti, con gli eventi gratuiti ‘Games & contest’ in piazza Gramsci, dedicati a ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni. Il prossimo appuntamento è per giovedì 4 gennaio dalle 16 alle 18. I ciclo di iniziative si svolge nell’ambito del progetto "Operatore di strada" attivato dal Comune con la Cooperativa Arca che gestisce per il comune di Agliana anche il Centro infanzia adolescenza famiglia (Ciaf). E pure al Ciaf sono state organizzate bellissime iniziative per i bambini nella settimana prima di Natale. Le attività che sono state proposte vanno dalle letture ai film, dalle letterine natalizie alla tombolata finale, alla quale hanno partecipato anche i genitori.

Piera Salvi