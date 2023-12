Letture e buon vino, la rassegna al Funaro

Il pretesto è la lettura, l’accompagnamento e non solo quello di una voce narrante affabile e coinvolgente ma anche quello di un buon bicchiere di vino. Nasce un nuovo progetto aperto al pubblico in casa del Funaro, "Libriamo ne’ lieti calici", serie di appuntamenti con i libri che Massimiliano Barbini introdurrà al pubblico con la possibilità nel mentre di degustare del vino. Stasera (ore 19) serata di apertura di questo ciclo che vedrà come protagonista Francesca Della Monica con il suo "A voce spiegata: diario di bordo sulle rotte della vocalità" (La casa Usher, 2022). Fatta eccezione per questo primo evento, le presentazioni si terranno tutte il lunedì, una volta al mese. Nelle intenzioni del Funaro c’è la volontà di proporre una sorta di continuità con ciò che nel frattempo passa in scena, provando a restare in ascolto delle domande che nascono dalla lettura, senza preoccuparsi troppo di cercare risposte: "La rosa – dice Barbini citando Angelus Silesius – è senza perché, fiorisce perché fiorisce". Fra i non molti teatri a possedere una biblioteca, quella del Funaro è dedicata al teatro e alla ricerca teatrale del Novecento, con testi sulle drammaturgie, sulla pedagogia e sulla formazione teatrale, volumi di grandi autori e maestri del teatro del Novecento e materiale di documentazione audiovisiva, è sede del Fondo Andrés Neumann e del Fondo Paolo Grassi ed è inserita nella Rete Documentaria della provincia di Pistoia (Redop).

La Biblioteca del Funaro fa parte del nuovo progetto del Comune di Pistoia Librida, che si propone come spazio comune di tutti i lettori e dei produttori di lettura a livello cittadino, un’interfaccia digitale permanente in grado di diventare la ‘casa comune a distanza’ di biblioteche, librerie, case editrici locali e altri soggetti operanti nella filiera del libro e partecipanti al Patto di Pistoia per la Lettura, con l’intento di mettere in valore la scelta del digitale non soltanto come risposta temporanea alla chiusura degli spazi culturali durante la pandemia, ma come modalità ordinaria di fruizione delle iniziative di lettura prodotte. In questa sede è possibile svolgere attività di studio, consultazione e prestito, oltre che pre-testi di lettura a cura di Massimiliano Barbini, vere e proprie ‘avventure letterarie dal vivo’. Questo il calendario di "Libriamo": il 15 gennaio Giovanna Frosini e Sergio Lubello converseranno attorno a "L’italiano del cibo" (Carocci, 2023), il 29 gennaio Leonardo Magnani sarà ospite con "Il palindromo splendente" (Europa, 2023), il 12 febbraio Piergiorgio Giacchè porterà "Nota bene" (Kurumuny, 2022), il 4 marzo il poeta Giacomo Trinci sarà in rassegna con "Transiti" (Luca Sossella, 2021), l’8 aprile Silvia Mauro con "Silla Carobbi: artista di canto" (Settegiorni, 2023) e a chiudere il 6 maggio Filippo Giaconi presenterà La compagnia dei santi bevitori. Le serate hanno inizio sempre alle 19; l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il Funaro si trova in via del Funaro 16; per informazioni: 0573.977225 o [email protected].

