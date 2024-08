Letteratura e laboratori in alta quota

Nuovo fine settimana di appuntamenti nel circuito dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Primo appuntamento questo pomeriggio, alle 17, nei giardini di Palazzo Achilli a Gavinana. Sarà qui che l’avvocato e scrittore Andrea Mitresi presenterà il suo libro "L’ultima luna". Protagonisti del romanzo sono gli avvocati Nina De Luca e Matteo Falco da una parte e Kamal e Gioele dall’altra, due uomini coinvolti, loro malgrado, in eventi che li porteranno a una tragica fine. Nella tram si raccontano due suicidi e un omicidio che dà impulso a complesse indagini della Procura in cui gli aspetti giuridici si sovrappongono a quelli etici. Un inaspettato colpo di scena finale farà capire che il processo, come giudizio di uomini su altri uomini, non porta alla verità ma a una finzione di verità, indispensabile per la convivenza. Domani, domenica 1° settembre, ultima Caccia ai tesori dell’Orto Botanico dell’Abetone (ore 10). L’iniziativa con laboratorio è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni ed ha un costo di 5 euro a bambino. Per info chiamare l’800.974102. Infine, è ancora possibile visitare la mostra "Strade ferrate. Dal treno a vapore al fischio della Fap" negli spazi di Palazzo Achilli a Gavinana (da giovedì a domenica: 10 - 13 e 15.30-18.30).