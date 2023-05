L’esordio letterario di Ciampi

Oggi, venerdì 19 maggio, alle 17.30, nella sala soci Coop di via Berlinguer, sarà presentato il libro di Alberto Ciampi

"E tutti bene stettero". Dialogheranno con l’autore Eleanna Ciampolini (consigliera della sezione soci Coop Agliana), e Francesco Bargellini (poeta e collaboratore de Il Vernacoliere). Il libro è l’opera prima di Alberto Ciampi (foto), dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Enrico Fermi di Serravalle Pistoiese, da sempre appassionato di scrittura, che ha pubblicato questo testo dopo averlo tenuto per anni nel cassetto. Ed è stato un esordio di successo, poiché il libro, nel 2022, ha ottenuto il primo premio nella sezione narrativa per bambini al ‘Premio letterario città di Siena’. Il volume raccoglie dieci fiabe originali, ambientate nella contemporaneità, che prendono spunto dal patrimonio delle fiabe tradizionali (e non solo) rielaborate liberamente. Storie racchiuse in una cornice letteraria in cui un insegnante riceve l’inaspettata visita di un drago che lo costringe a raccontare dieci fiabe in una notte. Il drago risponde con dei propri racconti che alla fine si scopriranno essere vicende reali di personaggi realmente esistiti. L’idea alla base è che, nonostante vita e fiaba siano distanti, anche i prodotti dell’immaginazione possono essere, in qualche modo, veri. "Le fiabe sono argomento complesso e affascinante per tutte le età – commenta Ciampi –, che va trattato con rispetto e venerazione, soprattutto per noi che viviamo in una zona eccezionale", e il riferimento è alle ‘Novelle popolari montalesi’ di Nerucci. L’iniziativa è della sezione aglianese Unicoop Firenze e Bibliocoop.

Piera Salvi