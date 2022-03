Pistoia, muore a 47 anni Leonardo Meucci, coordinatore di Fratelli d'Italia

Pistoia, 31 marzo 2022 - Il mondo politico pistoiese è sotto shock per l'improvvisa morte, a soli 47 anni (li avrebbe compiuti a novembre), di Leonardo Meucci, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia a Pistoia. Meucci, avvocato, si è sentito male nella sua abitazione mercoledì sera, all'ora di cena, mentre era in casa con la moglie. I soccorsi non hanno potuto nulla.

"Ci ha lasciati a soli 47 anni Leonardo Meucci, stimato avvocato e coordinatore comunale di Fratelli d'Italia a Pistoia. Un gran lavoratore, una persona onesta e valida al servizio della comunità. Grazie per il tuo impegno Leonardo, riposa in pace", ha scritto sul suo profilo social Giorgia Meloni.

Commosso e fuori dalle parole di circostanza il ricordo del sindaco Alessandro Tomasi: "Mi ricordo dei pomeriggi passati a casa tua, Leonardo, con i miei bambini, che volevano sempre scherzare e giocare con te. Eri un amico, uno di famiglia. Un uomo buono, un uomo sereno, un uomo incapace di provare ira o rancori. Così interpretavi anche la politica. Per te non c’erano avversari, non c’erano nemici ma solo persone che avevano idee diverse da te, da noi, con cui, proprio per questa ragione, confrontarsi. Eri capace di unire. Ci univi tutti, ci hai unito tutti. Il mio pensiero va alla moglie Erika, con cui hai condiviso la vita fin dai tempi dell’università. E alla tua mamma, che ha perso la sua ragione di vita". Unanime il cordoglio di tutto il mondo politico.

Per accertare le esatte cause della morte è stata disposta una autopsia prevista nella giornata di lunedì; solo in seguito saranno stabilite le modalità dei funerali che saranno a cura della Misericordia di Pistoia.