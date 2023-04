Vivaista muore a 44 anni, stroncato in casa da un malore

Agliana (Pistoia), 5 aprile 2023 - La comunità aglianese è sconvolta e profondamente addolorata per la prematura e improvvisa scomparsa del noto vivaista Leonardo Gori, a soli 44 anni. L’uomo è stato colto da malore ieri mattina, mentre si trovava nella sua abitazione. E’ scattata subito la richiesta di soccorso al 118, ma ogni tentativo di salvarlo da parte dei soccorritori è stato inutile. Leonardo Gori, padre di un bambino di soli otto anni, era un apprezzato vivaista e svolgeva l’attività insieme al fratello Lorenzo. La notizia, diffusa sui social dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi, nella tarda mattinata di ieri, ha suscitato immediatamente incredulità, sgomento e profondo cordoglio ad Agliana.

"Ho appreso, sconvolto, della prematura scomparsa di Leonardo Gori – ha scritto il primo cittadino –. Non ci sono parole per descrivere il dolore mio, della giunta e di tutta l‘amministrazione. Un abbraccio alla moglie Silvia, al figlio, al fratello Lorenzo e a tutta la famiglia. Che la terra ti sia lieve". E sulla comunità aglianese è piombato lo sconforto più profondo, nell’apprendere dell’improvvisa scomparsa di Gori e per la famiglia così duramente colpita dal dolore. Le parole espresse negli innumerevoli messaggi, a seguito del post del sindaco, sono state di cordoglio e vicinanza alla famiglia. "Un’altra stella si è illuminata nel cielo", si legge in una frase, dalla quale possiamo capire quanto Gori fosse stimato e amato per le sue qualità umane e professionali.

In altri messaggi si legge: "Non ti dimenticheremo Leo, sempre sorridente e pronto a dare una mano", "Persona splendida". Nella giornata di ieri la salma è stata composta alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. Da qui il feretro sarà portato per il funerale nella chiesa di San Piero. L’ultimo saluto al giovane imprenditore sarà celebrato domani alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Piero. Tante le persone che si sono strette attorno alla famiglia, in particolare alla moglie Silvia Tesi (dipendente del comune di Agliana) e al figlio, al fratello Lorenzo, alla mamma e a tutti i familiari. La perdita di Leonardo Gori è un dolore immenso per i suoi cari, ma anche per i tanti amici e le persone che lo conoscevano, che lo ricordano come un uomo buono e disponibile, orgoglioso della sua famiglia e del suo bambino.