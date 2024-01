’Legno rosso’, la riqualificazione. Completati altri lavori. Apre la parete di arrampicata

PISTOIA

Un nuovo fiore dell’impiantistica sportiva è iniziato a sbocciare a Pistoia. Nella mattinata di ieri è stata inaugurata la nuova parete per l’arrampicata all’interno dell’impianto sportivo di Legno Rosso, a Capostrada. La messa a nuovo della parete, che torna ad essere utilizzata a distanza di cinque anni dalla chiusura, si inserisce all’interno di una serie di interventi realizzati negli ultimi mesi nella palestra del Legno Rosso, nell’ambito di un progetto di realizzazione della Cittadella dello Sport "Legno Rosso", per un ammontare di 3milioni e 482mila euro, finanziata dai fondi del Pnrr per 3 milioni di euro.

"Dopo cinque anni finalmente torna utilizzabile una struttura che ritengo molto importante per la nostra città – sottolinea Tomasi. Il messaggio che vogliamo lanciare è che Pistoia dà spazio e respiro ad ogni tipo di sport. Oltre tutto l’arrampicata sportiva è una disciplina in continua crescita sia in termini visibilità che di iscrizioni e per questo motivo l’inaugurazione di un nuovo impianto ci rende ancor più felici".

Tra gli interventi in calendario, è previsto il rifacimento del campo da calcio, oltre alla realizzazione di due nuovi campi da padel e di un campo da bocce. Sarà aumentato il numero di spogliatoi, risistemata l’area ristoro, realizzata un’area gioco per bambini, e più in generale saranno riqualificati gli impianti esistenti, con la riapertura della palestra al primo piano e contestuale abbattimento delle barriere architettoniche.

"Ringraziamo l’amministrazione e tutti gli enti che si sono impegnati per garantire la riapertura della struttura – aggiunge Manuel Messina, presidente dell’associazione sportiva Up –. Svolgeremo attività non solo agonistica ma anche di promozione sportiva, con corsi e attività rivolte anche ai bambini. La struttura ha un’altezza di circa 12 metri, una delle più alte della Toscana, e potrà anche ospitare gare di alto livello".