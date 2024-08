L’Eccidio del Padule. Ottant’anni dopo il ricordo e il dolore per i 174 trucidati

È un dolore che nei sopravvissuti e nei parenti delle vittime si rinnova ogni estate, quello che vide protagonisti i loro affetti, donne vecchi e bambini, trucidati il 23 agosto 1944 nel Padule di Fucecchio. E come tutti gli anni i 5 Comuni di Fucecchio, Larciano, Ponte Buggianese, Cerreto Guidi e Monsummano Terme celebreranno il sacrificio di quei 174 civili in 3 giornate di iniziative ufficiali dedicate alla loro memoria. In attesa della cerimonia unitaria, che quest’anno si terrà a Larciano il 24 settembre prossimo e per la quale è stata prevista, tra le altre cose, la celebrazione della Messa da parte del vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi e a seguire la rappresentazione teatrale a cura di Elan Frantoio dal titolo “Gli artigli del sole“, ideato e diretto da Firenze Guidi con la partecipazione dell’istituto comprensivo Ferrucci. Il primo a cominciare il rito del ricordo sarà proprio il Comune di Fucecchio che per giovedì 22 agosto ha organizzato "La veglia" in località Casotto del Sordo a Massarella. Qui a partire alle 19 si terrà la prima parte dei canti popolari e degli interventi sul tema della memoria, mentre alle 21,30 si svolgerà la seconda parte della serata. Il giorno successivo, data della strage, sempre il Comune di Fucecchio e sempre a Massarella ha organizzato "La commemorazione": alla Pieve di Santa Maria alle 17,30 si terrà la messa e a seguire lo spettacolo ideato e diretto da Firenza Guidi "Tra la voce e il silenzio" a cura di Elan Frantoio, mentre alle 19 al giardino della memoria ci sarà la commemorazione e gli interventi delle istituzioni. Per ricordare il 23 agosto di quel 1944 si terranno cerimonie anche nei Comuni di Larciano, Ponte Buggianese e Monsummano, che più di tutti pagò col sangue quella strage e contò oltre 80 vittime solo della frazione di Cintolese, sulle 174 totali di tutti i Comuni limitrofi.

A Monsummano le iniziative si terranno la mattina a partire dalle 8 con la messa celebrata dal vescovo Fausto Tardelli nella chiesa di Cintolese. A seguire alle 8,45 ci sarà il ritrovo di autorità e cittadini all’adiacente monumento ai caduti per spostarsi poi al locale cimitero dove riposano i resti delle vittime dell’eccidio. Alle 9 intervento del sindaco Simona De Caro mentre alle 21 la sera a villa Martini sarà proiettato gratuitamente il film "L’ultima volta che siamo stati bambini" di Claudio Bisio. Contemporaneamente nello stesso giorno il Comune di Larciano ha organizzato delle iniziative al giardino della memoria, l’installazione permanente nell’ex cimitero ideata e realizzata dal compianto Andrea Dami. A partire dalle 8,15 al Monumento ai martiri dell’eccidio a Castelmartini ci sarà il ritrovo e la deposizione della corona d’alloro alle vittime e alle 9 al cimitero si terrà la messa del parroco Gianluca Palermo mentre la sera alle 21 si terrà un’iniziativa dal titolo "Come tutto ebbe inizio: l’opera Paysage pensata da Andrea Dami, omaggio all’artista" a seguire musiche per non dimenticare e "E una mattina corsen laggiù, per ammazzarla la gioventù… 23 agosto 1944" a cura dell’associazione Cultura e Musica G. Rospigliosi. L’ingresso è libero. Infine nella stessa giornata il Comune di Ponte Buggianese ha organizzato alle 9 il ritrovo in piazza Martiri del Padule, in località Anchione, dove saranno deposte le corone d’alloro ai cippi di Capannone, Pratogrande e Albinatico e la sera alle 21, nell’Anchione, si terrà la santa Messa solenne con la commemorazione ufficiale e la presenza della Filarmonica Nucci di Ponte Buggianese. I momenti dedicati alla memoria proseguiranno sabato 24 agosto a Cerreto Guidi dove alle 9,30 sarà deposta la corona d’alloro alle vittime e alle 10 si terrà l’intevento del sindaco Simona Rossetti, la celebrazione della Messa, la presentazione del progetto "Passi di storia. Luoghi di memorie del ‘900" a cura di Giada Kogovsek.

Arianna Fisicaro