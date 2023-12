L’eccellenza chiamata Faccendi. Le dolci creazioni volano a Natale

"Io vedo la cucina come un gioco, mi piace sperimentare senza avere paura di sbagliare". Parola di Francesco Faccendi, pasticcere che insieme alla compagna Carlotta Malinconi ha dato vita ad uno luoghi più magici e affascinanti nella provincia di Pistoia e non solo. La sede di Faccendi a Quarrata è dal 2017, anno della fondazione, uno dei punti di riferimento per gli amanti dei dolci e delle torte. La maestria e la cura nelle preparazioni di Francesco e Carlotta è sotto gli occhi di tutti: anche di Gambero Rosso, che da alcuni anni ha inserito due torte nella propria guida "Pasticceri e Pasticcerie", che raccoglie i migliori pasticceri in tutta Italia. Ad inizio 2023 la coppia è stata anche protagonista assoluta del programma televisivo "Cake Star", in onda sul canale Real Time e condotto da Damiano Carrara e Tommaso Foglia, in cui ha ottenuto il riconoscimento di miglior pasticceria di Pistoia. È proprio da quei momenti che comincia il racconto di Francesco Faccendi, che ci ha aperto le porte della propria "casa" per raccontare i segreti delle sue prelibatezze: "La chiamata da parte della produzione è stata una sorpresa, ci siamo preparati ma sinceramente non sapevamo cosa attenderci. L’unica certezza è che la competizione sarebbe stata a livello molto alto e che avremmo dovuto essere pronti a tutto. Vincere col nostro cavallo di battaglia – ripercorre –, la torta Tantaroba, è stato veramente gratificante e soddisfacente".

La storia di Faccendi parte però da molto lontano, dagli anni in cui Francesco era di fatto al punto zero a livello di ristorazione: "In una delle mie prime esperienze lavorative fui notato da un giornalista del Gambero Rosso, che apprezzò molto i miei piatti e rimase colpito dal fatto che fossi un autodidatta. Con gli anni sono passato a fare il consulente di cucina e poi, dopo aver conosciuto Carlotta, ha preso vita il nostro grande sogno di creare un laboratorio dove poter ideare le nostre produzioni". Tra i punti di forza di Faccendi ci sono sia le classiche torte, quella della nonna e la millefoglie, e soprattutto il panettone artigianale, realizzato con lievito madre lievitato 24 ore e con farine selezionate italiane e ingredienti naturali e di qualità. "Penso che i miei ’esperimenti’ mi abbiano aiutato molto nel corso degli anni – conclude Francesco –. Sono dell’idea che in pasticceria si debba andare oltre le ricette tradizionali e provare a mettere qualcosa di proprio in ogni creazione".

Michele Flori