Le voci familiari, curiose e surreali di Benvenuti

Fine settimana con tre appuntamenti al teatro Moderno. Alessandro Benvenuti sarà in scena venerdì 21 marzo (ore 21) con lo spettacolo "Lieto fine". La regia è di Roberto Abbiati e Alessandro Benvenuti, assistente alla regia Chiara Grazzini. "Lieto fine" è il viaggio di un autore comico. Una bicicletta multifunzionale attende ogni giorno, nel suo box malandato, l’uomo che la pedalerà, un personaggio immerso in un mondo sonoro fatto di voci familiari e curiose. Tra il lavoro, il cinema, lo stadio e altre destinazioni infinite, il pedalatore percorre la sua vita surreale senza mai fermarsi. Ma c’è qualcosa di più che lo spinge avanti: un amore, un destino e una paura profonda. "Lieto fine" è dunque il viaggio di un autore comico che, con sincerità e tenerezza, si spoglia delle sue fragilità, cercando di legare pensieri e circuiti mentali con l’intento di restituire al pubblico una parte autentica di sé. C’è grande attesa nel pubblico del Moderno per il noto attore, regista e autore toscano: infatti si prevede il tutto esaurito. Abbiati firma anche la scenografia, i costumi sono di Daniela Salernitano, musiche di Vanni Cassori, luci di Massimo Galardini, produzione Teatro Metastasio di Prato, con un ringraziamento a Teresa Fallai e al gruppo musicale JoyCut. Lo spettacolo è in cartellone per la stagione di prosa del teatro Moderno, organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e comune di Agliana, che si concluderà venerdì 28 marzo con lo spettacolo "Dioggene" scritto e diretto da Giacomo Battiato con protagonista Stefano Fresi. La biglietteria è aperta il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12. Per contatti: 0574.673887; [email protected]

Sabato 22 (ore 21.15) e domenica 23 (alle 17) la compagnia teatrale Gli illuminati presenta "Cose dell’altro mondo" scritto e diretto da Lucia Padovani. Quante volte, per puntualizzare l’assurdità di certi fatti che accadono, diciamo che sono "cose dell’altro mondo"? Questo spettacolo ci invita a interrogarci: se ci accadesse qualcosa di molto particolare che coinvolgesse persone che vengono da un altro pianeta e gli alieni piombassero in casa nostra, come reagiremmo? Due famiglie, una terrestre e l’altra aliena dimostreranno che, nonostante tutte le convinzioni, ognuna vive nei propri pregiudizi sulla diversità. Sotterfugi, scontri e ipocrisie faranno ridere a crepapelle. Le sorprese e i paradossi non mancheranno, poi sarà l’amore a vincere su qualsiasi resistenza. Lo spettacolo lancia un messaggio. La nostra società è tormentata da tre cose: dalla paura della diversità, dal bisogno di autoaffermazione e dalla fame di avere sempre ragione. Questa commedia, comica e paradossale, vuole far riflettere su una questione importante: solo avvicinandoci "all’altro" intimamente potremo scoprire la sua umanità e la nostra e avvicinarci a un modo di comunicare più "alto". Biglietti in esaurimento. Informazioni 379.2415710 e 328424239.

Piera Salvi