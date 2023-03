Le scuole Marconi "traslocano" Da settembre allievi alle Roncalli

"Le Marconi saranno sempre le Marconi, anche in un altro edificio, perché la scuola è fatta di persone, di docenti e alunni, e tutto quello che caratterizza la nostra tradizione resta, con la stessa dedizione ai ragazzi, gli stessi progetti, la stessa didattica innovativa. Anche in un’altra sede le Marconi manterranno la loro identità". Così Claudia Ciocchetti, dirigente scolastica della secondaria di primo grado Guglielmo Marconi, ha rassicurato famiglie e studenti - circa 500 alunni- alla notizia che da settembre le classi dovranno essere trasferite da via Puccini al Bastione Thyrion nel plesso delle Roncalli (zona Porta al Borgo). Un "trasloco" causato dall’impossibilità da parte degli Istituti Raggruppati proprietari dell’immobile di procedere alla messa a norma dell’edificio che ospita attualmente le Marconi. I lavori che dovrebbero essere eseguiti riguardano il consolidamento statico e sismico e la prevenzione antincendio della sede di quella che è da sempre una scuola storica, nel centro di Pistoia, "stabile e sicura, ma che lo è alla luce delle normative di allora – precisa la dirigente – adesso secondo le nuove normative devono giustamente essere fatti degli adeguamenti". Il trasferimento è stato quindi previsto dal Comune di Pistoia, dopo aver preso atto della situazione, in accordo...