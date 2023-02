Le rete tra sexting e cyberbullismo "I reati che coinvolgono i ragazzi"

"Mi ha chiesto se gli mandavo delle foto un po’… provocanti. La mia vita da quel momento è stata segnata da un prima e da un dopo. Nel mezzo, l’inferno". È una storia tra tante, al centro un’adolescente come tante, di una città come tante. Dall’altra parte del filo una persona sbagliata, che risucchia nella trappola la sua vittima inconsapevole. Ad unirli c’è la rete, Internet e i social, quel ‘non luogo’ capace di cose potentissime: esaltare e glorificare da un lato, condannare all’abisso dall’altro. Mai come oggi sempre di più occorre stare tra i ragazzi, dalla parte dei ragazzi e offrire loro strumenti utili alla difesa di sé stessi e dell’altro. È proprio a questo scopo che ieri alla scuola media Leonardo da Vinci si è svolto un nuovo incontro rivolto agli studenti e organizzato dalla Questura di Pistoia, divisione anticrimine della Polizia di Stato e Polizia Postale, in un confronto aperto rivolto ai ragazzi delle classi terze. Sexting, zoombombing, revenge porn, cyberbullismo: le trappole delle Rete hanno mille nomi e sono in continua evoluzione, ha allertato la Polizia, sottolineando come si possa in poche mosse divenire sì bersaglio dei malintenzionati e quindi vittime di reato, ma anche autori...