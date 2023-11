Le reliquie di Santa Teresa di Lisieux a Pistoia. Celebrazioni in San Paolo e in San Bartolomeo

Recentemente papa Francesco ha pubblicato una Esortazione Apostolica dal titolo "C’est la confiance" dedicata alla spiritualità della "piccola Teresa" come viene chiamata confidenzialmente dai suoi devoti. Santa Teresa di Lisieux nasce nel 1873 e muore nel 1897, ventiquattro anni trascorsi per la maggior parte in un monastero carmelitano di clausura, apparentemente senza fare nulla di speciale. Ma ciò che rende straordinaria la vita di Teresa – si legge nella presentazione dell’evento – è l’amore con cui ha compiuto le più piccole azioni quotidiane. Un’esperienza esistenziale che ha raccontato in uno scritto autobiografico chiamato "Storia di un’anima", pubblicato due anni dopo la sua morte e che è diventato un best-seller mondiale dando origine a una nuova spiritualità, chiamata "Piccola Via". La comunità religiosa pistoiese si prepara ora ad accogliere un evento: le reliquie di Teresa e dei suoi genitori, Santi Luigi e Zelia Martin, che sono stati canonizzati nel 2015, saranno a Pistoia da oggi, sabato 25 novembre fino a lunedì 27 novembre.

L’arrivo delle reliquie alla Chiesa di San Paolo è previsto per oggi alle ore 16, seguiranno la santa messa e processione fino alla chiesa di San Bartolomeo. Alle ore 19 i vespri. Alle 21.15 Veglia delle rose che si protrarrà per tutta la notte. Domenica 26 novembre alle ore 9 le lodi, alle 10 la messa. Alle 16.30 incontro per le famiglie e catechesi, alle ore 19 vespri. Alle 21.15 santa messa celebrata dal vescovo Fausto Tardelli e a a seguire adorazione che si protrarrà tutta la notte. Lunedi 27, alle ore 8, lodi e messa, alle ore 14.45 preghiera e partenza delle reliquie. Tutta la cittadinanza è invitata.