Le pasticcerie pistoiesi si sfidano su Real Time

Sarà il Tantaroba by Faccendi ad aggiudicarsi il titolo di miglior pasticceria della provincia secondo i giudici di "Cake Star-Pasticcerie in sfida"? Oppure a trionfare sarà una fra Caffè Valiani 1831 e Loft 68? Non resta che scoprirlo questa sera, in occasione dell’ottavo episodio della sesta stagione del programma in onda sul canale Real Time, e condotto da Damiano Carrara e Tommaso Foglia. La trasmissione tv ha fatto tappa per la prima volta nella sua storia a Pistoia e ha coinvolto tre esercizi del territorio: il Tantaroba by Faccendi di via Vecchia Fiorentina Primo Tronco a Quarrata, il Caffè Valiani 1831 di via Cavour e il Loft 68 di via Vicinale Fonda di Vicofaro. Dunque una serata che vede la nostra città protagonista di uno degli spettacoli più coinvolgentio del momento. Sarà una sfida di gusto, per palati allenati alle golosità.

Saranno preparazioni in linea con la tradizione locale o mix e ricette originali a convincere i giudici? L’importante sarà vedere per una sera i rifwettori puntati sulle eccellenze tutte pistoiesi, in tema di creazioni di alta pasticceria.

Chi festeggerà fra queste la vittoria riceverà un premio in denaro di 2.000 euro. L’episodio verrà mandato in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Real Time (canale numero 31 del digitale terrestre e numero 160 di Sky). Sono in programma anche altre due repliche: una fissata per domani alle 20.20 e l’altra per domenica alle 13.05, per chi non riuscisse a collegarsi stasera. Sarà poi possibile rivedere la puntata grazie alla modalità on demand di Sky Go, l’applicazione di streaming a disposizione per gli abbonati di Sky.

Francesco Bocchini